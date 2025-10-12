CECÍLIA MARQUES É ELEITA PRESIDENTE DO CIDADANIA ARACAJU EM CONGRESSO QUE MARCA NOVA FASE DO PARTIDO

O Cidadania Aracaju realizou, neste fim de semana, seu congresso municipal, reunindo filiados e filiadas, além de lideranças políticas, jovens e mulheres engajadas na construção de uma política mais participativa.

O encontro teve como objetivos debater propostas para fortalecer a atuação do partido, fomentar o diálogo democrático e eleger a nova mesa diretora do diretório municipal.

Durante o evento, o deputado estadual e presidente do Cidadania Sergipe, Georgeo Passos, ressaltou a importância da participação ativa dos filiados na consolidação de um partido forte e representativo.

Já o presidente do Cidadania Aracaju e vice-prefeito da capital, Ricardo Marques, destacou a necessidade de exercer uma política mais próxima da população e atenta aos seus anseios.

O advogado Saulo Ismerim também participou do congresso, ministrando uma palestra sobre o papel transformador da política na sociedade.

Ao final das discussões, foi eleita a nova direção executiva do Cidadania Aracaju, composta pelos seguintes membros: Presidente: Cecília Marques; Vice-presidente: Augusto César; Secretário-Geral: Luiz Eduardo; Secretária-Adjunta: Drica Silva; e Tesoureiro: Alisson Freire.

Em seu discurso de posse, Cecília Marques afirmou que essa nova fase representa um passo importante para aproximar o Cidadania da população e construir políticas mais justas e participativas. Ela reforçou o compromisso de ampliar a presença das mulheres e dos jovens na política e agradeceu a confiança dos filiados.

“Assumo essa responsabilidade com o compromisso de ouvir as pessoas, de fazer política com empatia e verdade. Tenho como inspiração o trabalho do meu marido, o vice-prefeito Ricardo Marques, que mostra no dia a dia que política se faz com presença, diálogo e resultado”, afirmou.

O congresso foi encerrado com a leitura e aprovação unânime da ata.

Texto e foto assessoria