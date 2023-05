Cejusc do 2º Grau fecha maio com arrecadação de mais de R$ 3 milhões

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do 2º Grau (Cejusc do 2º Grau) do TRT da 20ª Região (TRT-20) fecha o mês de maio de 2023 com a arrecadação do montante de R$ 3.748.850,63, resultante das conciliações de 49 processos trabalhistas. As audiências foram presididas pela coordenadora do Cejusc do 2º Grau, desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira.

“Esse resultado é motivo de grande comemoração porque o Cejusc do 2º Grau lida com processos em fase de recurso, tanto para o Regional quanto para o TST. Então são processos que ainda demorariam para serem finalizados”, explicou a magistrada.

A desembargadora Rita de Cássia, além de comemorar o montante arrecadado pelo Cejusc do 2º Grau neste mês de maio, ressaltou a importância das conciliações trabalhistas. “A conciliação é um bom caminho porque traz um alívio econômico para as partes que estão envolvidas, tanto para a empresa que tira de suas costas uma condenação, quanto para os empregados reclamantes que podem obter o ganho econômico mais cedo”, declarou.

De acordo com a coordenadora do Cejusc do 2º Grau, a Energisa, que teve a última audiência conciliatória realizada na manhã desta terça-feira, 30/5, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Caixa Econômica Federal (Caixa) foram as empresas responsáveis pelo grande valor monetário arrecadado em conciliações trabalhistas deste mês.

Ascom TRT-20