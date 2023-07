Cejusc homologa acordos de quase R$ 3 milhões para quitar valores devidos a trabalhadores do Sindivigilantes

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de 1º Grau (Cejusc de 1º Grau) do TRT da 20ª Região (TRT-20) homologou, na manhã de quinta-feira (27), acordos que somaram cerca de R$ 3 milhões, quitando verbas contratuais e rescisórias de trabalhadores filiados ao Sindicato dos Vigilantes de Sergipe (Sindivigilante), que prestaram serviços à empresa de Segurança Kairós, referente ao contrato com a Carmo Energy.

“Nós recebemos, por meio da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, um processo proposto pelo Sindicato dos Vigilantes (Sindivigilantes) contra a empresa de Segurança Kairós. Essa, salvo o engano, é a quarta audiência, e nós estamos atingindo o nosso objetivo. Estamos fazendo um acordo inicialmente em alguns pontos do processo, mas vamos quitá-lo totalmente”, disse a juíza coordenadora do Cejusc de 1º Grau, Júlia Borba Costa Noronha.

A magistrada informou que o Cejusc está realizando as audiências por etapas, tendo em vista que o processo envolve um montante de mais R$ 5 milhões, objetivando a quitação de verbas contratuais e rescisórias de 294 trabalhadores. “Como o dinheiro é alto e são muitos trabalhadores, estamos fazendo acordos parciais, segundo a urgência de cada verba. Hoje, nós fizemos um acordo no valor aproximado de R$ 3 milhões, para quitar uma parte dessas pendências. E, até o final de agosto, com fé em Deus, a gente finaliza”, explicou a juíza Júlia Noronha.

De acordo com ela, o Sindivigilante tem se mostrado muito satisfeito com a gestão do Cejusc. “Estamos amplamente disponíveis, já abrimos pautas específicas para esse processo, então, é um trabalho, realmente, de esforço de todos, inclusive da reclamada Kairós, por meio do advogado deles, doutor Rodrigo e da preposta, doutora Layse, que estão sendo muito colaborativos na resolução do problema. É um bom exemplo que mostra que, quando as partes querem resolver, o Poder Judiciário tem como obrigação aproximar e facilitar para resolver”, afirmou a magistrada.

Na quinta-feira, logo após as audiências, o Sindivigilante Sergipe emitiu uma nota pública para expressar agradecimentos ao Cejusc de 1º Grau e a todos que contribuíram, direta e indiretamente, para garantir a vitória da classe de trabalhadores. “Ao Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa da juíza Julia Borba Costa Noronha, coordenadora do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de 1° grau, agradecemos pela excelência em conduzir, com ética e profissionalismo, todo esse processo”, diz a nota.

Com informações e toto do TRT da 20ª Região