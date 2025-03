CELEBRAÇÃO E SHOWS ENCERRAM PROGRAMAÇÃO EM ARACAJU COM NOITE DEDICADA À COMUNIDADE CATÓLICA

A programação em comemoração aos 170 anos de Aracaju chegou ao fim neste domingo (30), com uma noite especial dedicada à comunidade católica.

A programação começou com uma missa celebrada pelo padre Marcelo Conceição, reunindo fiéis no Parque da Sementeira. A prefeita Emília Correia participou da celebração, acompanhada do secretário de Governo, Itamar Bezerra.

Também estiveram presentes o secretário da Fazenda, Sidney Thiago, a secretária da Educação, Edna Amorim, além do vereador Lúcio Flávio e do vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques.

Após a missa, a programação seguiu com momentos de louvor e apresentações musicais, encerrando oficialmente as festividades promovidas pela Prefeitura de Aracaju para celebrar o aniversário da capital sergipana. A prefeita Emília Corrêa destacou a importância de uma programação que contemplasse a diversidade religiosa e reforçou o compromisso da gestão municipal em promover eventos para toda a população.

“É uma alegria enorme poder proporcionar uma celebração que valorize a diversidade religiosa. Assim como tivemos diversidade nos esportes, na gastronomia e na cultura, também fazemos questão de garantir espaço para diferentes manifestações de fé. Celebrar os 170 anos de Aracaju dessa forma, em vários pontos da cidade, reforça nosso compromisso de respeitar e atender a todos os aracajuanos. Essa não é apenas uma comemoração, mas uma verdadeira celebração da nossa identidade”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, também ressaltou a pluralidade da programação, que contemplou diferentes segmentos religiosos ao longo das festividades. “Desde o início, pensamos em um evento espalhado por toda a cidade, envolvendo todos os bairros e feito para todos os aracajuanos. Assim como tivemos programações para religiões de matriz africana e para o público evangélico, hoje encerramos essa grande celebração com a comunidade católica. Isso mostra que a Prefeitura de Aracaju tem uma gestão para todos. Espero que essa celebração fique marcada na história da cidade”.

Para o padre Marcelo, a iniciativa da Prefeitura fortalece a presença da comunidade católica nas comemorações da cidade e valoriza a fé do povo aracajuano. “A Prefeitura acertou em acolher nosso convite para celebrar os 170 anos de Aracaju, começando com a Santa Missa, que é a grande ação de graças do povo católico, e seguindo com momentos de louvor. As canções de Flávio Victor Junior fazem parte das nossas celebrações, e ver esse evento realizado com tanto carinho é algo que ficará marcado na história. Agradeço à prefeita Emília Correia e a toda a gestão municipal por essa iniciativa”.

Entre os fiéis presentes, muitos jovens de grupos de oração participaram ativamente da celebração. A estudante Lara Bastos, de 20 anos, destacou a emoção de fazer parte desse momento. “Eu já acompanho a missa do Padre Marcelo e sou fã também do Flávio Vitor Jr., então vim aproveitar tudo. Minha mãe me avisou pelo Instagram, e assim, é a melhor programação possível. Fiquei muito feliz em estar aqui”.

Harley Andrade também elogiou a iniciativa e destacou a importância da programação. “Achei uma programação muito completa, principalmente porque, hoje em dia, é tão difícil ver uma proposta religiosa, católica, partindo até da própria Prefeitura. Achei uma proposta fantástica. A Prefeitura acertou na escolha dessa programação hoje, sem dúvidas”.

A programação musical começou com o show do cantor Mike Oliveira, trazendo um repertório voltado para o louvor e a adoração, emocionando o público presente. Para o cantor o evento foi mais do que uma apresentação musical, mas também um momento de reafirmação da fé e do espaço da comunidade católica na cidade. “A importância desse show para a comunidade católica dentro das comemorações dos 170 anos de Aracaju é enorme. O Estado é laico, e isso significa liberdade para expressar nossa fé, algo que vemos acontecer na gestão da prefeita Emília Correia. Ela investe, entende e respeita todas as crenças, e isso faz toda a diferença. Meu coração transborda por saber que posso viver minha fé sem medo e que todas as religiões são respeitadas”.

Após a apresentação de Mike, foi a vez de Flávio Victor Junior subir ao palco. Seu show encerrou as festividades com uma apresentação emocionante, reforçando a alegria da fé e a importância da evangelização através da música. O cantor Flávio Victor Junior destacou a importância de eventos como esse para fortalecer a identidade da comunidade católica e levar a fé para além dos templos. “É muito importante que o mundo saiba que não somos apenas uma religião de ritos, mas pessoas que têm uma experiência real com Deus. Quando nos reunimos e manifestamos isso em praça pública, mostramos nossa alegria e nossa fé ao mundo. É uma honra poder representar a música católica e o povo católico aqui em Aracaju”.

Com o encerramento da noite católica no Parque da Sementeira, chega ao fim a programação oficial dos 170 anos de Aracaju. Ao longo dos últimos dias, a Prefeitura promoveu eventos culturais, esportivos e religiosos, levando as celebrações a diferentes pontos da cidade e reforçando o compromisso de valorizar a diversidade aracajuana.

