CEMITÉRIO SEM COVEIRO: FAMÍLIAS PRECISAM CAVAR COVAS E COMUNIDADE REALIZA LIMPEZA EM POVOADO DE ITABAIANA

A situação do cemitério do povoado Barro Preto, em Itabaiana, tem gerado grande indignação entre os moradores. Denúncias recentes revelam que o local, de responsabilidade da gestão municipal, está completamente abandonado, sem a presença de um coveiro ou equipe de manutenção, o que obriga as próprias famílias a realizarem o trabalho de cavar as covas para enterrar seus entes queridos.

O caso veio à tona há cerca de duas semanas, após ser denunciado no programa “A Hora da Verdade”, apresentado pelo radialista George Magalhães, na Rádio Capital do Agreste. A denúncia foi feita com base na experiência de uma família local, que, ao se preparar para o sepultamento de um parente, se viu obrigada a cavar a própria cova. Durante o processo, a situação tomou um rumo ainda mais alarmante: ao escavar o terreno, a família encontrou outro caixão enterrado no local. Sem qualquer tipo de orientação ou fiscalização, o caixão foi retirado e deixado de lado.

Uma moradora da comunidade ainda se ofereceu para resolver a situação de maneira irregular, afirmando que queimaria o caixão no dia seguinte. Tal declaração reflete o estado de abandono e descaso com o cemitério municipal, que sequer tem espaço adequado para novos sepultamentos. A limpeza do local também é feita pela própria comunidade, sem qualquer suporte da prefeitura.

A denúncia expõe o retrato de 12 anos de má gestão em Itabaiana, evidenciando a falta de organização e respeito com os moradores e seus entes falecidos. A comunidade espera respostas imediatas da administração municipal para resolver esse problema e evitar que mais famílias tenham que enfrentar situações tão degradantes e desrespeitosas.