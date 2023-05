Centrais sindicais discutem PPA participativo do Governo Lula

No dia 25 de Maio, acontecerá a Plenária do PPA Participativo, às 9 horas da manhã na sede da CUT Sergipe

Na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe), aconteceu a primeira reunião de dirigentes sindicais sobre o Planejamento Plurianual Participativo do Governo Federal (PPA). A atividade reuniu o presidente da CUT/SE, o presidente da CTB/SE, diretores da CUT/SE e o presidente da Seção Sindical Sergipe da Associação dos Trabalhadores do IBGE (ASSIBGE), na manhã da última sexta-feira, dia 12 de Maio.

O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva destacou que é fundamental que as trabalhadoras e os trabalhadores participem dessa discussão.

“O PPA é a base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para o Orçamento, e quem disputa de fato o orçamento e as peças orçamentárias do Governo Federal é sempre o mercado e o empresariado. Quando trabalhadores sugerem políticas públicas para o País, isso é importante porque o orçamento passa a ser construído também a partir do olhar da classe trabalhadora, e não só a partir do lobby dos empresários e dos patrões, assim pedimos que a sociedade participe e coloque seus anseios”, declarou Roberto Silva.

A secretária de Organização e Política Sindical da CUT/SE, Joelma Dias, também é coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres de Aracaju, e reforçou a necessidade de mulheres participarem deste debate.

“Queremos ver os anseios da população brasileira, inclusive de nós, mulheres, atendidos. Quando somos chamadas a participar da discussão do orçamento então temos garantias de que a proposta das trabalhadoras será cumprida. Devemos cobrar mesmo, fizemos parte de todo esse processo e para as mulheres trabalhadoras será uma injeção de recurso para os nossos projetos e uma injeção de ânimo e esperança na mudança”, acrescentou Joelma Dias.

Jairo de Jesus, secretário geral da CUT/SE e vice-presidente do SINDTIC/SE (Tecnologia da Informação) acrescentou que o PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e os governos são obrigados a fazer a cada 4 anos, porém desde o golpe contra Dilma a população não tinha direito de participar.

“O Governo Lula traz o modelo de PPA Participativo para a população sugerir quais são os investimentos necessários. É o povo participando do Governo numa estratégia que estimula a cidadania e antecipa debates. Por exemplo, nós, servidores públicos federais, na elaboração do PPA a gente precisa garantir a previsão orçamentária para assegurar o reajuste do servidor”, declarou Jairo de Jesus.

Para Jairo de Jesus, a Lei do Teto de Gastos está com os dias contados diante do novo arcabouço fiscal proposto pelo Governo Federal.

“Se a gente conseguir emplacar no PPA ações priorizadas pela população, parte de orçamento já vai estar capturado para este tipo de ações, então o Congresso e o Governo não vão poder negar, pois haverá previsão orçamentária. O movimento social e o movimento sindical têm que lutar para que os programas sociais fiquem fora do Teto de Gastos Públicos. É a única forma de garantirmos investimento nessas políticas públicas”, alertou Jairo de Jesus.

Elvis Victoriano, presidente da seção sindical Sergipe ASSIBGE, destacou que devido aos cortes no orçamento, intervenção política, entre outras formas de sabotagem contra o Censo 2022, quase deixa de ser publicada a principal pesquisa do Brasil que serve para dar o diagnóstico preciso da realidade nacional e projetar o País para as próximas décadas.

“O IBGE sofreu enorme desmonte, houve sabotagem orçamentária, e o clima de violência política nas ruas levou ao absurdo de recenseadores do IBGE sofrerem agressões durante a execução de seu trabalho. O concurso público já foi anunciado, mas ainda estamos perdendo trabalhadores, então precisamos de uma data definida, saber quantas vagas e também cobramos a valorização dos trabalhadores do IBGE”, afirmou Elvis Vitoriano.

As Entidades Sindicais e os Movimentos Sociais vão mobilizar e organizar suas bases para que a participação social nesse PPA se constitua numa oportunidade de manter e de conquistar direitos para os segmentos da população que estiveram excluídos nas ações e políticas do governo federal nos últimos seis anos.

