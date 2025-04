CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES E SINDICATOS DISCUTEM APOSENTADORIA E ESTRESSE TÉRMICO DE TRABALHADORES

Resultado da Reforma da Previdência de Bolsonaro, aprovada em 2019, trabalhadores que atuam em áreas de risco à vida e à saúde perderam o devido direito à Aposentadoria Especial que lhes era garantida antes da reforma.

Para falar sobre o assunto e sobre as condições de trabalho na mineração e no setor elétrico, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), a diretoria do SINERGIA e do SINDIMINA/SE se reuniram com o senador Rogério Carvalho (PT) na sexta-feira dia 25 de abril.

“A reforma da previdência de 2019 já deveria prever o que fazer nos casos da aposentadoria especial desses trabalhadores que executam tarefas de alto risco. Esse foi um erro cometido pelo Congresso Nacional e que precisa ser corrigido”, declarou Roberto Silva, presidente da CUT/SE, presente na reunião.

Outro assunto discutido com o senador Rogério Carvalho foi o estresse térmico que trabalhadores da mineração sofrem. No governo Bolsonaro, foi retirado o Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15 que exige o descanso para que essa exposição não provoque graves problemas de saúde, por isso os sindicatos e a CUT dialogaram para que a saúde do trabalhador volte a ser preservada com a regulamentação desta norma que deixou de vigorar.

O presidente da CUT/SE também ressaltou a importância da retomada do Projeto Carnalita para a extração do mineral gerando muito emprego, renda e desenvolvimento da região do Vale do Cotinguiba.

Texto e foto Iracema Corso