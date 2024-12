CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE SERGIPE FECHA NO DIA 30 DE DEZEMBRO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) realizará o inventário anual da farmácia na próxima segunda-feira, dia 30. Por esse motivo, não haverá atendimento ao público na data em questão. As atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira, 2 de janeiro.

O inventário consiste em um levantamento detalhado das entradas e saídas de medicamentos ao longo do ano. Esta prática é essencial para realizar os ajustes necessários no controle e segurança do estoque físico e virtual (sistema). Segundo a gerente farmacêutica do Case, Cristiane Oliveira, o inventário possibilita maior agilidade e organização na dispensação dos itens fornecidos aos usuários.

Ela também ressaltou a importância do inventário para aprimorar os processos de trabalho, o que contribui para um controle mais eficiente e uma entrega mais eficaz. “Nesse processo, elaboramos relatórios para iniciar o ano com o estoque devidamente ajustado”, destacou a gerente.

Serviço

O Case possui mais de 36 mil pacientes ativos e cadastrados por medicamento. São realizados diariamente cerca de mil atendimentos de forma presencial.

Também é realizado o Serviço de Atendimento Domiciliar que atende mais de dois mil pacientes em Aracaju, além de mais de 10 mil atendimentos no Serviço de Atendimento ao Preposto (SAP). Neste caso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indica um representante legal, o preposto, que se desloca até a capital para retirar os medicamentos e levá-los ao município, onde são distribuídos aos usuários.

Foto: Flávia Pacheco