Centro: quadrilátero comercial vai voltar a ser um potencial econômico, afirma Emília

A região conhecida como “quadrilátero do Centro Comercial”, que abrange as ruas entre a Praça Fausto Cardoso, avenidas Barão de Maruim e Ivo do Prado, há anos perdeu o fluxo intenso de pessoas. Hoje, sofre com a desvalorização e deterioração.

Empenhada em recuperar a força econômica dessa área, a pré-candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), visitou a localidade ao lado de Fábio Andrade, empreendedor do Centro, e se comprometeu em promover um conjunto de ações para reverter a situação.

Entre as ações, a vereadora destaca a necessidade de incentivos fiscais para modernização e recuperação de empresas já existentes, visando desenvolver a economia.

“É algo realmente preocupante, nos deparamos com o antes e depois dessas ruas. O que temos assistido, nos últimos anos, é o completo vazio, morte do comércio local com pouco interesse na atração de investimentos. Por isso estamos nos debruçando em nosso Plano de Governo com medidas viáveis para reverter essa realidade. Isso precisa mudar e voltar a ser como antes”, declarou.

Emília ainda salienta que a modernização do local é fundamental para atrair empreendedores e, consequentemente, clientes. “Investir em atitudes modernas vai revitalizar uma área que já foi um potencial de vendas e, hoje, não mais. Por exemplo, resgatar o patrimônio arquitetônico na cidade, muito visto no centro, é uma das nossas ideias. Dar uma atenção especial para as questões das calçadas irregulares, bem comuns no centro, além de estimular a economia criativa com a junção do comércio digital com o físico dos negócios”, pontuou.

