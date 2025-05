CERCA DE CINQUENTA PREFEITOS SERGIPANOS PARTICIPAM DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS

Cerca de 50 prefeitos sergipanos participam da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece entre os dias 19 e 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), o evento tem como tema central “Autonomia municipal: a força que transforma o Brasil” e reúne lideranças de todo o país, incluindo prefeitos, vereadores, secretários, contadores e técnicos municipais.

Segundo a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, prefeitos e prefeitas sergipanos participam do evento por considerarem uma oportunidade de buscar melhorias para as administrações municipais.

“A Marcha surgiu da necessidade de buscar melhorias para garantir a autonomia dos municípios, e Sergipe participa ativamente desse processo todos os anos, pois, mesmo sendo o menor estado, muitos dos problemas enfrentados aqui são sentidos em todo o país. É preciso que essas demandas e prioridades sejam ouvidas e atendidas”, explicou a presidente.

Quase 50 prefeitos de Sergipe realizaram as inscrições e participarão de diversas atividades, incluindo atendimentos técnico-institucionais e arenas técnicas neste primeiro dia do evento. A solenidade de abertura está agendada para esta terça-feira, 20, com a presença de autoridades federais e representantes do movimento municipalista.

A FAMES acompanha de perto os debates e reforça a importância da mobilização conjunta dos gestores sergipanos. Entre as pautas prioritárias destacadas pela entidade está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que propõe o pagamento de precatórios pelos municípios, abrindo novo prazo de parcelamento especial de débitos com seus regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social.

Outra demanda essencial é o cofinanciamento adequado das políticas de assistência social e de saúde. A FAMES defende que a União assegure os recursos necessários para o funcionamento dos serviços socioassistenciais e das unidades de saúde, que muitas vezes ficam sobrecarregados nas mãos dos municípios, sem o devido suporte orçamentário.

Além disso, a retomada das obras paralisadas também é uma bandeira defendida pelos prefeitos sergipanos. Diversas construções financiadas em parceria com o governo federal estão interrompidas, comprometendo a entrega de escolas, creches, postos de saúde e infraestrutura urbana. A FAMES reivindica a reativação de convênios e a liberação dos recursos para que esses projetos possam ser concluídos e entregues à população.

“O engajamento dos prefeitos nesta edição da Marcha é reflexo da urgência em resolver questões que impactam diretamente a vida da população, por isso trazemos essas demandas juntos aos Três Poderes”, concluiu.

Por Innuve Comunicação

Foto: arquivo