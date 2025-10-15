Cerca de 60% dos aracajuanos aprovam a gestão de Emília Corrêa

Pesquisa feita pelo Instituto IDPS revela que 59,9% da população de Aracaju aprova a gestão da prefeita Emília Corrêa (PL). O resultado representa um crescimento de 3,8% no desempenho em relação à consulta anterior, realizada em agosto último pelo Instituto França e que registrou 56,1% de aprovação.

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, os números refletem os avanços perceptíveis na administração, com destaque para as melhorias no transporte coletivo, que ganhou 88 ônibus climatizados e se tornou pioneira em eletromobilidade entre as capitais do Nordeste. “Também contribuíram para esse avanço o programa RecapeAju, inaugurações de obras de infraestrutura urbana, novas ordens de serviço e entregas nas áreas de saúde e serviços urbanos, entre outras ações que têm impulsionado a aprovação da gestão”, frisa a Secom.

Para a prefeita Emília Corrêa, o resultado da pesquisa é um incentivo para intensificar o trabalho e ampliar as entregas à população. “É mais um dado, mais uma resposta muito forte do nosso trabalho. Isso só nos mantém cada vez mais firmes para poder continuar trabalhando, sem nem pensar no percentual, fazer o nosso melhor”, afirmou.

Várias entregas à população

“Só essa semana nós tivemos várias entregas. A assinatura da ordem de serviço para a construção da primeira Casa Inclusiva de Aracaju, inauguramos o Parque da Sementeira, entregue totalmente revitalizado. Também lançamos o Observatório Econômico de Aracaju, anunciamos linhas especiais e grátis para o Festival de Arte de São Cristóvão, além da gratuidade nos dias do Enem. Esse é o nosso objetivo: entregar, trabalhar. O povo de Aracaju merece”, destacou.

No campo financeiro, a gestão congelou o IPTU e lançou o Programa de Organização de Débitos (Pode), com adesão até 30 de novembro. Também ampliou ações de qualificação profissional e intermediação de mão de obra por meio da Fundat. Na área ambiental, priorizou o aumento das áreas verdes e ações de proteção animal. A cultura local ganhou destaque com a valorização de artistas em eventos como o Forró Caju 2025 e as celebrações de aniversário da cidade.

Fonte e foto: Secom/PMA