Chico do Correio destaca festa Raid da Amizade, em Glória

O deputado Chico do Correio (PT), subiu à Tribuna, nesta terça-feira (4), para convidar a todos para a festa ‘Raid da Amizade’, no município de Nossa Senhora da Glória. A 19ª edição do festejo acontece no próximo dia 30 de julho.

“Esta festa tão importante resgata a tradição da nossa montaria a cavalo, que foi a nossa primeira forma de transporte. Portanto, Nossa Senhora da Glória, está em festa”, falou.

O parlamentar disse ainda que foi conquistada uma propriedade – contendo mais de 500 tarefas de terra -, em uma área dentro de um assentamento que será destinada à defesa do Meio Ambiente. Ele comemorou esta conquista que será utilizada em prol da comunidade.

“Vai ter espaço para equoterapia e o ‘Museu do Tropeiro’, além de que vai servir para corrida do boi do mato, assim como para os alunos fazerem visita e conhecerem o bioma da caatinga. Esse será um espaço de Cultura do sertanejo”, destacou.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Wênia Bandeira