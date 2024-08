Chico do Correio destaca festa Raid da Amizade, em Nossa Senhora da Glória

Na Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (1°), o deputado Chico do Correio (PT) para convidar a todos para a festa ‘Raid da Amizade’, evento realizado município de Nossa Senhora da Glória.

“Esta festa tão importante resgata a tradição da nossa montaria a cavalo, que foi a nossa primeira forma de transporte. Nossa Senhora da Glória e a comunidade Boca da Mata recebia esses tropeiros que descansavam ali, para no dia seguinte, acessar o médio e alto sertão do estado. Esta ação já aquecia a economia da região”, enalteceu o deputado Chico do Correio

Para o parlamentar, a festividade Raid da Amizade que acontece no último domingo do mês de julho, é uma importante manifestação cultural. “ Este ano foi realizada a 18° edição. Queria saudar todos os vaqueiros e vaqueiras que estiveram no local para celebrar a festa que contou com alvorada e apresentações”, disse.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos