Chico do Correio fala sobre a importância do abastecimento de água

Na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa (Alese), nesta terça-feira (18), o deputado Chico do Correio (PT) destacou a importância da questão do abastecimento de água no sertão sergipano, ele comemorou o início das obras de implantação de uma adutora que levará água do povoado Curralinho à sede do município de Poço Redondo. “Esse é um sonho de mais de meio século da população daquela região. O governador Fábio Mitidieri deu início à obra, que será feita em parceria entre a Deso e a empresa Iguá, com a implantação de 14 quilômetros de rede de água”, destacou.

Segundo o parlamentar, a água tratada é fundamental para a saúde e qualidade de vida da população. “Água tratada é vida, é saúde. Essa obra vai sanar um problema crônico que atinge Poço Redondo há décadas”, frisou.

Além disso, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 3 milhões de suas emendas para a aquisição de tubos e ampliação da rede de abastecimento de água, beneficiando principalmente municípios do sertão. “Serão 180 quilômetros de rede de água distribuídos em diversas localidades. Hoje mesmo estaremos levando os primeiros tubos para o povoado Cruz Barreira, em Salgado”, informou.

Chico do Correio destacou ainda um projeto que visa levar água tratada a todas as residências da zona rural de Nossa Senhora da Glória. “Nosso objetivo é que até o final do ano Nossa Senhora da Glória seja o primeiro município do estado, talvez do Nordeste, com água tratada em todas as casas da zona rural”, projetou.

Por fim, o deputado mencionou a expectativa pela execução da obra da Adutora do Leite, que levará água bruta de Canindé de São Francisco até Nossa Senhora da Glória, passando por Poço Redondo e Monte Alegre. “Essa adutora será fundamental para garantir água a baixo custo para os pequenos e médios produtores da bacia leiteira”, concluiu Chico do Correio.

Entrega de Ambulâncias

Chico do Correio também lembrou da entrega de 26 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fruto de parceria entre os Governos Federal e Estadual. “Essas ambulâncias vão reforçar o atendimento em todo o estado. Quando chegarem mais 18 ou 19, teremos 93 ambulâncias para atender a população sergipana”, afirmou.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques