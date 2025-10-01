Chico do Correio parabeniza gestão de Porto da Folha pela organização da Festa do Vaqueiro

Em pronunciamento realizado nesta quarta-feira (1º de outubro), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Chico do Correio (PT) parabenizou a gestão de Porto da Folha pela realização da 53ª edição da Festa do Vaqueiro, evento que se consolidou como um dos maiores e mais tradicionais da região.

A festa ocorreu entre os dias 25 e 29 de setembro, em diversos espaços do município, como a Praça da Matriz, a Praça dos Bois, o Campo do Guarani e a Serra. O parlamentar destacou a importância do evento, que, além de promover shows musicais, preserva a cultura local ao homenagear os vaqueiros. “A festa mantém viva a tradição que reconhece o trabalho árduo dos vaqueiros, reunindo milhares de moradores e visitantes todos os anos. Mas, acima de tudo, ela resgata e valoriza a cultura do trabalhador rural, aquele que, de domingo a domingo, tira o leite das vacas e contribui, de fato, para o funcionamento da nossa economia”, afirmou.

O deputado também ressaltou a relevância do município de Porto da Folha e da região no contexto da produção de leite em Sergipe. “Porto da Folha é uma das maiores produtoras de leite do estado, gerando mais de 50% da produção sergipana, o que corresponde a cerca de dois milhões de litros por dia. Isso gera emprego e renda, além de agregar valor à nossa economia. A produção de leite na região, especialmente no povoado Lagoa do Carneiro, é um pilar importante para o desenvolvimento local”, explicou.

Ele ainda mencionou a presença de grandes empresas no setor, como a Betânia, de origem cearense, a Natville, um grupo genuinamente de Nossa Senhora da Glória, e a empresa Piracanjuba, que Chico do Correio pontuou que chegou para fortalecer ainda mais a economia regional. “Essas empresas são essenciais para equilibrar a classe trabalhadora e garantir a estabilidade na produção de leite. Além disso, temos mais de 250 pequenas fabriquetas de laticínios, que também desempenham um papel fundamental, tanto na produção quanto na estabilização dos preços desse produto tão importante para Sergipe e para nossa região”, completou.

Obras de abastecimento de água

O deputado também falou sobre as obras de infraestrutura que serão realizadas em Porto da Folha, com destaque para a melhoria do abastecimento de água. “A partir do dia 13 de outubro, levaremos a empresa Iguá Saneamento e a prefeitura para dar início à instalação dessa obra fundamental. Ela vai beneficiar mais de 300 famílias, com a rede de abastecimento de água se estendendo desde o povoado Estado até o povoado Ranchinho”, concluiu.

