Chico do Correio repudia falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema

Na manhã desta terça-feira (8), o deputado estadual Chico do Correio (PT) repudiou as falas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O parlamentar disse ser ‘inaceitável’ uma fala tão preconceituosa vinda de um governante.

“Quero falar do meu repúdio ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo preconceito para com todos os nordestinos. Estou aqui para me solidarizar a todos da região Nordeste; percebemos o quanto existe de preconceito com esse povo ordeiro e trabalhador. Não é possível que um cidadão que é governador do estado de Minas Gerais, e que parte dele está dentro do polígono das secas, que vai lá no Vale do Jequitinhonha; região que tem o mesmo clima que o nosso, que tem trabalhadores e trabalhadoras da mesma forma, possa ter uma fala tão preconceituosa em relação a distribuição tributária”, afirmou o deputado.

Fala polêmica

Em entrevista concedida ao Jornal O Estado de S. Paulo, Zema defendeu a atuação do Consórcio Sul-Sudeste (Cossud), atualmente presidido pelo governador Ratinho Júnior (PSD-PR), como forma de conquistar ‘protagonismo político’. “Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos – que é o que nunca tivemos – protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos”, declarou.

A repercussão negativa a partir do momento em que o Chefe do Poder Executivo mineiro transpareceu que o Nordeste produz pouco, se comparado ao Sul-Sudeste. “Se não [houver união] você vai cair naquela história, do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento”, completou.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos