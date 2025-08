CHIQUINHO FERREIRA DESTACA 43 ANOS DE COMUNICAÇÃO; SUA HISTÓRIA SERÁ REGISTRADA EM UM LIVRO

Na última segunda-feira, 04, o radialista, assessor e marketeiro político, Chiquinho Ferreira, participou do podcast PodMaisVezes, apresentado pelo comunicador Heliomarto Silva.

Em um bate-papo bastante descontraído, Chiquinho relatou sua trajetória desde as primeiras externas do rádio até os dias de hoje, onde no alto de sua experiência já passou por diversas secretarias – em âmbito estadual e municipal-, além de atuar nas duas esferas do Congresso: a Câmara Federal, com o deputado federal Ivan Paixão, e no Senado, coordenando a comunicação de Eduardo Amorim.

Em seus mais de 40 anos de comunicação, Chiquinho, o “Repórter do Povo”, destacou as diversas coberturas realizadas nas Rádios Jornal e Atalaia e fez um destaque especial aos seus “professores do rádio”, como ele mesmo mencionou, a exemplo de Augusto Júnior, que o recebeu como estagiário, e Glau Peixoto, que assinou sua carteira de trabalho pela primeira vez. Também destacou a figura de Reinaldo Moura, que esteve com ele durante o auge de sua carreira, além de Evandro Castelo, Pedro Rocha e Paulo Lacerda, que foi seu diretor de jornalismo e teve importante papel na sua caminhada.

Por diversas vezes, Chiquinho falou da gratidão que tem por todos que passaram em sua trajetória de vida, sobretudo na área profissional, e recordou dos trabalhos junto a figuras como Wellington Paixão, a então secretária de Ação Social do governo João Alves, a primeira-dama Maria do Carmo – que o convidou para assumir a comunicação na gestão do secretário de Saúde Manoel Messias. Após Manoel, ele continuou na secretaria a convite do saudoso Ivan Paixão, em reconhecimento e aprovação ao seu trabalho, e permaneceu com a sucessora da pasta, Marta Barreto.

Entre tantas realizações no campo profissional, Chiquinho citou sua relação com o saudoso governador Marcelo Déda. Durante o “aceno” de Déda, Chiquinho comandava a comunicação do prefeito Fábio Henrique, em Socorro, de onde saiu exitoso de uma campanha eleitoral na equipe que era integrada por Adilson Júnior e Henrique Matos.”O convite para integrar a comunicação do governo Marcelo Déda, como secretário adjunto, foi um momento importante da minha carreira. Fui o primeiro adjunto empossado com coletiva de imprensa e café da manhã, no Palácio de Veraneio”, recordou.

Sobre o campo político, sua primeira experiência em campanha foi atendendo um convite do então candidato Antônio Carlos Valadares.

Outro momento memorável foi a ida de Chiquinho para Itabaiana a convite de Edvan Amorim e da prefeita Maria Mendonça, para assumir a Secretaria de Comunicação. O momento também foi considerado o início da construção de Eduardo Amorim a deputado federal e assim se concretizou com sucesso. “Tempos depois, retorno para Itabaiana, também a convite de Edvan, para conduzir, de forma direta, a comunicação da primeira campanha de Valmir de Francisquinho para prefeito, ao lado de Cícero Mendes e de Eduardo Abril”, recordou.

O livro

Ainda em fase embrionária, o livro contará todos os passos deste grande profissional da comunicação sergipana. Segundo ele, no início foi algo descartado, mas, após amigos e colegas de trabalho ressaltarem a contribuição que o livro poderia dar às atuais e futuras gerações de comunicadores, foi batido o martelo para que, em breve, possamos contar com essa verdadeira riqueza em forma de páginas.

Texto e foto assessoria