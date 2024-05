CHUVAS EM SERGIPE: DEPUTADA LINDA BRASIL DENUNCIA DESCASO DO GOVERNO E CLAMA POR AÇÕES URGENTES

A deputada estadual Linda Brasil (Psol), líder da oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), durante a sessão plenária dessa quarta-feira, 8, expressou profunda preocupação com os recentes alagamentos e enchentes que assolaram Aracaju e diversas cidades do interior de Sergipe, resultantes das intensas chuvas dos últimos dias. Em sua avaliação, a situação é alarmante e exige ações imediatas do governo estadual de maneira articulada com as gestões municipais.

Linda destacou a relação entre esses eventos climáticos extremos e a crise climática global, alertando para a urgência de repensar o modelo de desenvolvimento que prioriza o lucro em detrimento da preservação ambiental e da vida das pessoas. A deputada também ressaltou a necessidade de investimentos em infraestrutura de drenagem urbana, planejamento urbano sustentável e proteção de áreas verdes e manguezais.

“Recebemos inúmeros relatos de alagamentos, destruição e desespero causados pelo volume extraordinário de chuvas. É desolador ver a repetição desses eventos extremos em curtos períodos, deixando um rastro de destruição e perdas humanas. O aquecimento das águas do oceano Atlântico intensifica as frentes frias, aumentando as chuvas na região nordeste. Precisamos agir com seriedade e responsabilidade, desestimulando a produção de combustíveis fósseis e fortalecendo a legislação ambiental para proteger nossos recursos naturais”, enfatizou a deputada.

Linda ainda criticou a postura de negação climática de alguns setores e cobrou ações efetivas dos governos para enfrentar a crise climática. “É preciso combater o negacionismo climático que prioriza os lucros em detrimento da vida das pessoas. As comunidades periféricas, negras e tradicionais não podem pagar a conta dessa crise, provocada pela omissão e conivência dos governos com os interesses do capital”, concluiu Linda Brasil.

Ampliando o debate nas redes sociais

A parlamentar também levou o debate para suas redes sociais, onde mostrou, por meio de diversos dados, como tem sido voz ativa na denúncia do descaso do governo estadual e da prefeitura de Aracaju, em relação à crise climática e seus impactos devastadores, desde quando era vereadora da capital sergipana. A parlamentar apontou a falta de investimentos em medidas preventivas e de combate aos efeitos das mudanças climáticas, que têm resultado em enchentes, alagamentos e tragédias evitáveis.

Linda Brasil destacou diversos problemas que contribuem para as enchentes, como o mau uso do espaço urbano, ocupação irregular do solo, remoção da vegetação, falta de políticas de reciclagem, entupimento dos bueiros e uso desenfreado dos combustíveis fósseis. Ela também denunciou a desatualização do Plano Diretor, embargado pela justiça, e a falta de planejamento e diálogo das gestões municipal e estadual. “A falta de ações concretas por parte do governo estadual e da prefeitura de Aracaju é alarmante”, afirmou Linda Brasil. “Estamos vendo tragédias que poderiam ser evitadas se medidas efetivas fossem tomadas.”

A deputada lembrou que em setembro de 2021, após fortes chuvas em Canindé e outros municípios do estado, apelou ao Governo de Sergipe para que, ao ajudar as famílias vítimas das chuvas, não visse os efeitos das mudanças climáticas como algo ‘natural’. Ela também propôs a criação de uma Frente Parlamentar Mista para debater as Mudanças Climáticas e denunciou a falta de um Plano de Enfrentamento às Mudanças Climáticas por parte da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe. “A população de Sergipe não pode mais esperar. É preciso agir agora para evitar mais tragédias no futuro”, alertou.

A parlamentar ressaltou a urgência de medidas efetivas, como a adequação das cidades aos eventos climáticos e a destinação de orçamento para adaptação aos efeitos da crise climática. “Tudo isso evidencia como o poder público não trata essa questão com seriedade, muito menos promove políticas públicas eficientes. Fica nítido que, no fundo, o que não existe é vontade política para investir em estudos e pensar possibilidades e soluções”, provocou Linda.

Foto assessoria

Por Marcela Prado