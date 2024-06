Cícero do Santa Maria denuncia péssimo atendimento de médico no Bugio

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 20, para denunciar o péssimo atendimento prestado por um determinado médico na Unidade Básica de Saúde (UBS), José Calumby Filho, no conjunto Bugio.

De acordo com o parlamentar, que esteve em uma reunião com várias famílias da região, diversas pessoas fizeram esse mesmo relato. “Não podemos aceitar que um profissional da saúde, que está no posto para dar auxílio à população, que vai procurar o atendimento já fragilizada, possa destratar as pessoas dessa forma”, afirmou Cícero.

O parlamentar ainda ressaltou que essa falta de acolhimento, por parte do profissional, é com todos os usuários do posto de saúde. “Inclusive mulheres grávidas e tenho certeza de que a Secretaria da Saúde não sabe desse fato, mas precisa tomar providencias urgentes”, enfatizou.

Ainda em seu pronunciamento, Cícero do Santa Maria voltou a cobrar a volta dos vigilantes nas unidades de saúde de Aracaju. “Na semana passada, nesse mesmo posto do Bugio, uma funcionária foi agredida verbalmente, ameaçada por um usuário e teve que sair escoltada porque não tem vigilância. Volto a dizer que as câmeras de monitoramento não trazem segurança. Precisa ter a volta do vigilante”, ressaltou.

Foto: Gilton Rosas

Pela assessoria de imprensa do Parlamentar