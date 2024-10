Cícero do Santa Maria lamenta situação da Saúde em Aracaju 

O vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) voltou a cobrar uma melhoria na estrutura de atendimento dos postos de saúde da Capital, principalmente na região do Santa Maria. A cobrança foi feita da tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), durante a sessão desta terça-feira, 22.

De acordo com o parlamentar, a unidade de saúde Celso Daniel, localizada no conjunto Padre Pedro, está sobrecarregada porque acolhe os moradores de várias regiões. “É uma unidade que atende uma comunidade enorme do Marivan, Paraliso do Sul, Padre Pedro, Prainha e Recanto dos Cajueiros. Além disso, só tem um médico clínico geral para atender a todos, o que dificulta, ainda mais, o atendimento à população”, revelou.

Cícero ainda destacou que a população é obrigada a se humilhar atrás de atendimento. “O posto abre às 7h, a população chega às 5h, e fica aguardando para tentar conseguir uma ficha para o clínico geral. Dentista, quando consegue, a cadeira está quebrada ou falta algum insumo. É um grande sofrimento para a população da região e a gente pede para que a próxima administração tenha uma atenção maior com o Santa Maria, porque um posto de saúde não é para atender quatro ou cinco localidades, cada bairro precisa de uma unidade exclusiva”, afirmou.

A falta de segurança nas unidades de saúde também foi tema do discurso do vereador. “Outro problema é a falta de segurança. Os vigilantes foram retirados dos postos, colocaram câmeras e elas não impedem as agressões que os funcionários sofrem. Temos que ter o retorno dos vigilantes para que a população e os funcionários estejam, de fato, seguros”, cobrou.

Hospital Universitário

Anteriormente reconhecido como hospital de excelência e que ajudava a desafogar a fila de atendimento na Saúde, o Hospital Universitário (HU) tem deixado muito a desejar com a suspenção da realização de exames. “Precisamos de uma resposta do por que disso. Esta Casa precisa cobrar uma explicação porque quem sofre é a população. Estamos aqui, não para fazer política, mas para representar o povo e cobrar o que for necessário. Vou cobrar até que um dia alguém possa olhar com carinho para as comunidades mais carentes”, completou.

