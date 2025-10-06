CIDADANIA VAI REALIZAR CONGRESSO E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL NO DIA 11 DE OUTUBRO

O Diretório de Aracaju do Cidadania vai realizar o Congresso Municipal no próximo sábado, dia 11 de outubro, a partir das 8h30 no Auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas. O evento vai contar com palestra do atual presidente municipal do partido, o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques e também com a partipação do advogado eleitoral Dr Saulo Ismerin.

Na oportunidade, os filiados do Cidadania de Aracaju vão eleger a nova mesa diretora para os próximos anos.

As inscrições para a participação são gratuitas e podem ser feitas através do link no Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBJQmLhwMb6qMJILXblirbkiBwvIGdkrZ1-UqE3qb3Wnb7Ww/viewform

A Câmara dos Dirigentes Lojistas fica localizado na Rua Santa Luzia, 570, no Bairro São José, Aracaju.