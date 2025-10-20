Cidades  sergipanas colhem frutos dos mais de R$ 100 milhões investidos por Fábio Reis em 2025

Em todas as regiões de Sergipe, o trabalho do deputado federal Fábio Reis tem deixado marcas visíveis. Somente neste ano, mais de R$ 100 milhões em emendas foram destinados para 23 municípios, levando obras, maquinários e melhorias para o interior do estado.

De Lagarto a Itaporanga, de Riachuelo a Carira, são tratores, caminhões, pavimentações e equipamentos de saúdeque transformam o dia a dia das comunidades. “Eu conheço de perto as necessidades do nosso povo e trabalho todos os dias para levar soluções reais, onde realmente importa”, afirmou o deputado.

Com um histórico de mais de R$ 1 bilhão em investimentos ao longo da carreira, Fábio Reis mostra que o trabalho sério e constante é o caminho para seguir transformando Sergipe.

Texto e foto assessoria