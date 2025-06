Cinco municípios sergipanos permaneceram em seca grave durante o mês de maio, diz Monitor de Secas

O boletim do Monitor de Secas divulgado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), mostra que, em maio, houve persistência de seca grave em cinco municípios do estado. Mesmo com as chuvas do período, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória e Poço Verde enfrentaram o problema. De acordo com o documento, a tendência é que haja o abrandamento do cenário de seca neste e nos próximos meses devido à previsão de índices pluviométricos significativos.

Em comparação com os dados de abril, período analisado no último boletim divulgado, houve a manutenção da seca moderada em alguns municípios dos territórios do alto sertão, médio sertão, agreste central e centro sul sergipano. A seca fraca, por sua vez, prevaleceu na maioria dos municípios do médio sertão, agreste central e centro sul. Em contrapartida, a seca fraca recuou na maioria dos territórios do baixo São Francisco, leste sergipano, Grande Aracaju e sul Sergipano.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Thatyana de Castro, a tendência para os próximos meses é de chuva variando de normal a acima do normal nas regiões do litoral e agreste. Já no sertão, a chuva tende a acontecer dentro da normalidade, com predominância de temperatura acima da normal climatológica. “Diante disso, a tendência é que haja o abrandamento do cenário de seca nos próximos meses devido à previsão de índices pluviométricos significativos. Os impactos revelados pelo Monitor de Secas de maio são, portanto, de curto a longo prazo no oeste, e de curto prazo no restante do estado”, informa.

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac. Clique aqui para acessar.

Foto: Arthuro Paganini