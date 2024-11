Clara Machado agradece pelos votos e reforça compromisso

Chapa 5 obteve 1908 votos e ficou em segundo lugar nas eleições da OAB/SE

A candidata Clara Machado, que liderou a Chapa 5 nas eleições da OAB/SE, conquistou o segundo lugar com uma significativa votação de 1.908 votos. Em um gesto de agradecimento, Clara reconheceu o apoio dos colegas que acreditaram em sua proposta de construir uma Ordem mais forte, independente, inclusiva e verdadeiramente representativa. “Estou muito feliz e agradeço a confiança de cada um que apostou em nosso projeto”, declarou.

Clara enfatizou os desafios de ser oposição, mas disse sentir-se vitoriosa pela experiência e pela mobilização que sua campanha gerou. “Sabia que não seria fácil ser oposição, mas a caminhada valeu a pena e a advocacia saiu vitoriosa”, afirmou, reforçando que seu compromisso com a categoria permanece sólido e inabalável. Segundo a candidata, o caminho para uma OAB mais justa e participativa continua sendo sua prioridade.

A advogada e professora parabenizou a chapa vencedora e desejou sucesso à nova gestão, na expectativa de que ela atenda às demandas dos advogados sergipanos. Clara destacou a importância de uma administração transparente e eficaz para fortalecer a advocacia e contribuir para uma sociedade sergipana mais justa. “Espero que a gestão traga a transparência e efetividade necessárias para o bem de toda a advocacia e sociedade”.

David Garcez, candidato a vice-presidente da OAB/SE na chapa liderada por Clara Machado, reforçou a mensagem de gratidão pela expressiva votação. “Somos gratos pelos 1.908 votos de confiança. Sabemos que não é fácil ser oposição, mas conseguimos nos consolidar, defendendo ideias e ideais que respeitam a decisão da advocacia e a democracia. Desejamos que a gestão eleita atue com foco na advocacia, e seguimos firmes com uma oposição renovada e comprometida com tudo aquilo que defendemos ao longo da campanha”, finalizou.

Fonte e foto NV Comunicação