Cláudio Mitidieri ganha força como nome forte para deputado federal em 2026

O atual secretário de Estado da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, emerge como um dos principais nomes para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Seu nome tem sido amplamente citado nos bastidores políticos e entre lideranças locais, impulsionado por sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Saúde e pelo apoio de prefeitos e lideranças que já declararam apoio à sua pré-candidatura.

Trajetória e feitos na saúde

Com um histórico marcado por gestão eficiente e entrega de resultados expressivos, Cláudio Mitidieri tem se destacado na execução de projetos estruturantes. Durante sua gestão, impulsionou a ampliação do Hospital da Criança e fortaleceu o programa Opera Sergipe, que expandiu a realização de cirurgias eletivas, reduzindo significativamente a fila de espera. Seu compromisso com a melhoria do atendimento e da infraestrutura das unidades de saúde tem sido um diferencial.

Especialista na saúde da mulher, Mitidieri acumulou experiência como diretor-geral do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) e diretor-técnico da Maternidade São José, em Itabaiana. Além disso, sua passagem pelo Ipesaúde foi marcada pela modernização do atendimento aos beneficiários e pela ampliação da infraestrutura das unidades de saúde tanto na capital quanto no interior do estado.

Apoio político e perspectivas para 2026

Com a aproximação das eleições de 2026, o nome de Cláudio Mitidieri se fortalece como uma das principais opções do grupo governista para a disputa de uma cadeira na Câmara Federal. O apoio de prefeitos e lideranças políticas de diversas regiões do estado reforça sua pré-candidatura e o coloca como um dos favoritos para representar Sergipe em Brasília.

Cláudio Mitidieri se destaca como nome forte para deputado federal em 2026, com apoio de prefeitos e histórico de gestão eficiente na saúde.

Por. Nélio Miguel Jr