Cláudio reforça compromisso com a inclusão no Dia Mundial de Conscientização do Autismo

O secretário de Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, destacou a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, como um momento essencial para reforçar o compromisso com a inclusão e o acesso a serviços especializados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mitidieri ressaltou que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem intensificado ações para melhorar o atendimento a autistas no estado. “Nosso objetivo é garantir que cada pessoa com TEA tenha acesso a um diagnóstico precoce, tratamento adequado e suporte contínuo. Estamos investindo na capacitação de profissionais e na ampliação da rede de atendimento para oferecer um serviço cada vez mais humanizado e eficiente”, afirmou o secretário.

Além dos avanços na estrutura da saúde, Mitidieri enfatizou a importância da conscientização social para combater a desinformação e o preconceito. Segundo ele, o engajamento de toda a sociedade é fundamental para construir um ambiente mais inclusivo e respeitoso. “A inclusão vai além do atendimento médico. É um compromisso coletivo de garantir oportunidades iguais para todos”, destacou.

A SES tem fortalecido parcerias com instituições especializadas para oferecer suporte às famílias e melhorar a qualidade de vida das pessoas com TEA. Além disso, campanhas educativas estão sendo promovidas para ampliar o conhecimento sobre o autismo e incentivar o respeito à diversidade.

