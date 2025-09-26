CMA apresenta avanços do Plano de Logística Sustentável 2024 em evento

A Câmara Municipal de Aracaju, por meio da Comissão de Sustentabilidade da Casa, promoveu, nesta sexta-feira (29/09), o evento “Estratégias e Práticas para um Desenvolvimento Sustentável”, voltado à discussão e ao compartilhamento de experiências inovadoras e casos de sucesso ligados à sustentabilidade. A atividade reuniu autoridades, técnicos e especialistas, entre eles o vereador Breno Garibalde (Rede), que representou o presidente da Casa, e a Servidora Verena Dalton, presidente da Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS), além de representantes de órgãos públicos e entidades ambientais. Houve a distribuição de mudas para os servidores e convidados, além do plantio de um ipê rosa nas proximidades da Câmara.

Durante a abertura, o vereador Breno Garibalde destacou que “a sustentabilidade precisa ir além do discurso e cobramos muito para que as ações sejam feitas em nossa cidade. Espero que sigamos lutando pelo nosso meio ambiente e ações como essa são uma ponta de esperança”, disse Breno.

Em seguida, Verena Dalton, presidente da Comissão de Sustentabilidade da CMA, apresentou os resultados do Relatório Anual de Desempenho 2024 do PLS, ressaltando que as conquistas obtidas representam um esforço coletivo dos servidores. “Todas as conquistas representam um esforço dos servidores, com a mudança de práticas em seu dia a dia. Pensamos em ações que trabalhem com os recursos de maneira racional, assim como nas relações com a comunidade e dos resíduos que são gerados. Nosso objetivo é trabalhar com a integração dos setores”, disse Verena.

Evento contou com a presença de especialistas e gestores

O encontro também foi espaço para que gestores e especialistas compartilhassem iniciativas e casos de sucesso. A representante da secretária estadual do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Lara Lima, apresentou o programa “Dialogar”, que percorre municípios sergipanos engajando a população em ações de reflorestamento e diálogo comunitário, incluindo atividades de educação ambiental como o teatro Guardiões do Meio Ambiente. Além disso, Lara também apresentou o projeto futuro da construção do Centro de Educação e Cooperação Ambiental, que será instalado no Parque da Cidade.

Já a secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, anunciou que estão trabalhando em um projeto de lei para que apenas espécies nativas sejam plantadas em Aracaju, de modo a evitar prejuízos com espécies consideradas invasoras. Além disso, Emília também apresentou resultados, já que nos primeiros meses de 2025, segundo ela, foram plantadas 1.325 mudas arbóreas nativas, com monitoramento contínuo. A secretária também destacou o projeto pioneiro “Aju é Mangue”, voltado à produção de mudas de mangue e ao reflorestamento do manguezal urbano, ecossistema considerado essencial para a captura de carbono e mitigação dos impactos climáticos.

O representante do programa Deso+Verde, Danilo Vieira, explicou que a iniciativa apoia prefeituras, ONGs e instituições comprometidas com a redução de carbono, tendo distribuído mais de 50 mil mudas em 2019 e recebido o reconhecimento internacional com o selo ODS, que representa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos últimos anos.

A integrante da Comissão de Gestão Ambiental do TCE-SE, Marcela Queiroz, ressaltou que a Câmara tem servido de inspiração para outros órgãos e defendeu a implementação de projetos ambientais desde a infância para formar cidadãos mais conscientes.

A especialista em Direito Ambiental, Marília de Almeida, que também atua na prefeitura de Lagarto, apresentou o sistema de licenciamento ambiental online desenvolvido no município, que reduz o uso de papel nos trâmites burocráticos.

Já a promotora de Justiça do Meio Ambiente do MP/SE, Ana Paula, afirmou que as práticas da Câmara inspiram o Ministério Público a desenvolver seu próprio plano. Também participaram o representante da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Itallo Romany, que destacou ações para difusão do desenvolvimento sustentável no ambiente acadêmico, e Honey Gama Oliveira, do Conselho Seccional da OAB/SE.

Resultados

Os resultados do PLS 2024 demonstram avanços significativos. Das oito metas estabelecidas, sete foram atingidas, o que corresponde a 87,5% do total. Entre os destaques estão a redução de 37% no consumo de papel – meta que era de apenas 5%, mas representou economia de 72 mil folhas –, a diminuição de 15% no uso de copos descartáveis com distribuição de garrafas reutilizáveis e a redução de 36% no consumo de água, o que significou economia de 400 mil litros.

A Câmara também deixou de utilizar 23.600 copos plásticos, evitando que entre 100 e 400 milhões de microplásticos levassem até 500 anos para se decompor. Houve ainda reorganização do acervo documental, capacitação de servidores para incentivar a digitalização e ampliação das destinações de resíduos sólidos para a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE), passando de 12 para 18 entregas previstas.

Mais da metade dos servidores participaram de ações de educação para a sustentabilidade, com 45 materiais de comunicação produzidos, e campanhas voltadas à qualidade de vida no trabalho que integram os calendários institucionais.

A única meta não atingida foi a de energia elétrica, que registrou aumento de apenas 0,5% no consumo, índice bem menor do que o crescimento de 15% verificado em 2023, o que aponta um avanço no controle do gasto energético. O Relatório PLS 2024 completo está disponível no site da Câmara Municipal de Aracaju.

