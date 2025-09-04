CMA DESTACA FINAL DA COPA NE E POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE EMENDAS DOS PARLAMENTARES

O Grande Expediente desta quinta-feira (04/09) teve início com o vereador Sargento Byron (MDB), que iniciou seu discurso parabenizando a Federação Sergipana de Futebol pela organização do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e o time do Confiança por ter chegado tão longe na competição. “Gostaria de parabenizar o Confiança por esse feito e espero que o Sergipe em breve também possa protagonizar, a nível nacional, momentos como esse no futebol. Que a Câmara de Vereadores e a prefeitura de Aracaju continuem apoiando o futebol sergipano.”

O parlamentar também falou sobre a suspeição de possíveis pedaladas realizadas pela gestão do ex-prefeito Edvaldo Nogueira, em relação à falta de aplicação dos recursos destinados ao centro de imagem, que foi alvo das emendas da Câmara Municipal de Aracaju. “Quando a gente vê a Controladoria do Município tentando entender como foi feita essa transferência de recursos das emendas para outras ações que a prefeitura tinha como prioridade, nos causa uma preocupação muito grande, porque isso foi identificado a princípio com as emendas da saúde, mas há também a possibilidade de que outros recursos de emendas que não foram pagas terem ocorrido da mesma maneira”, afirmou ao enfatizar que instituições importantes da capital sergipana deixaram de receber recursos, a exemplo do Hospital São José, o Hospital Cirurgia e a Maternidade Santa Isabel.

Ao finalizar seu discurso, Sargento Byron destacou que o vereador Isac Silveira (União Brasil) vai acionar a Procuradoria da Câmara Municipal de Aracaju para que solicite informações do município acerca das emendas que não foram aplicadas e os possíveis remanejamentos irregulares.

O vereador Vinícius Porto (PDT) ocupou a tribuna na sequência e enfatizou a organização da final da Copa do Nordeste, que aconteceu na noite anterior, no estádio do Batistão, entre o time do Confiança e do Bahia. “Ontem tivemos uma grande festa no Batistão, tivemos a honra e satisfação de estarmos presentes lá ao lado de tantas pessoas. O Confiança entrou em campo de forma belíssima, a torcida extremamente organizada. Há muitos anos que eu não vejo aqui em Aracaju um time sergipano entrar em campo como nós entramos ontem.”

O vereador ainda destacou que esteve com a prefeita no dia anterior juntamente com alguns síndicos de condomínios da Zona de Expansão, em que foram discutidos assuntos importantes em relação aos limites territoriais da região. Segundo o parlamentar, a prefeita disse que, se depender dela, a Zona de Expansão será de Aracaju totalmente. Vinícius Porto ainda falou sobre a questão da segurança na localidade. “Um cidadão, que hoje já está preso, pegava uma escada e saia rodando pelo fundo dos condomínios e, mesmo com toda aquela estrutura de segurança, ele conseguiu, não se sabe como, entrar em dois deles. Ele utilizava a escada para praticar o furto e saía como se nada tivesse acontecido”, relatou ao dizer que conversou com a equipe de segurança pública e com a prefeitura, de modo que eles já estão tomando as providências e atentos a outras três pessoas que estão tentando fazer o mesmo naquela região.

Por fim, o parlamentar parabenizou o governo do estado e a prefeitura pelas obras de infraestrutura que estão acontecendo na capital sergipana, a exemplo da ponte que vai ligar Aracaju à Barra dos Coqueiros e a duplicação da ponte do Shopping Riomar.

O vereador Camilo Daniel (PT) foi o último orador do grande expediente, que utilizou seu momento na tribuna para fazer um convite para que as pessoas possam visitar a feira da reforma agrária, que acontece na Praça Fausto Cardoso até sexta-feira (05/09) e é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). “É um momento importante para que a gente possa conhecer e comprar produtos da reforma agrária. A gente faz um debate a respeito da alimentação agroecológica, a gente fala sobre a importância da comida sem veneno, comida de verdade”, destacou ao lamentar que atualmente as pessoas comem muitos alimentos enlatados e ultraprocessados, o que ocasiona problemas à saúde, como obesidade, hipertensão e diabetes.

Por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro