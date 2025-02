CMA realiza reunião de acolhimento com novos vereadores da Aracaju

Na manhã desta segunda-feira,03, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), reuniu os novos vereadores da legislatura 2025/2028 no plenário com o intuito de ambientar os parlamentares às atividades do legislativo municipal e questões técnicas inerentes ao desempenho da função de vereador. A primeira Sessão Ordinária da CMA será realizada nesta terça-feira, 04.

O vereador Fábio Meireles (PSD) é um dos vereadores que retornaram à CMA na atual legislatura. O parlamentar, que está em seu 3º mandato, parabenizou a iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Aracaju.

“Por mais que nós tenhamos estado aqui por duas legislaturas, é importante esse acolhimento. Ter esse momento de ouvir e aprender com alguns termos técnicos, isso contribui com o trabalho e preserva o vereador”, disse Fábio.

A ex-vereadora e atual Superintendente de Relações Institucionais da Câmara Municipal de Aracaju, Sheyla Galba, falou sobre o momento com os novos parlamentares.

“Hoje é um dia ímpar para a gente. É como se a gente tivesse realmente começando o nosso ano legislativo. Hoje nós acolhemos os 14 novos vereadores e vereadoras. Três vereadoras novas, mais a vereadora Sonia Meire. Estou muito feliz. Nós mostramos a esses novos vereadores como funciona a casa. Cada pessoa sabe o que Sheila Galba faz, porque é superintendente, o que Ardile faz também. Então a gente mostrou a eles como funciona a casa, o dia a dia”, pontuou Sheyla.

Por sua vez, Ricardo Vasconcelos, presidente da CMA, disse que espera que a atuação dos vereadores beneficie a população aracajuana.

“Tenho certeza de que eles estão imbuídos no mesmo propósito de levar as melhores ações para a cidade de Aracaju, para o nosso povo. Pedi a eles que concentrassem as energias naquilo que mais interessa ao parlamento e à cidade, e que a gente procurasse fazer discussões de forma técnica, com profundidade e sempre respeitando o colega de parlamento, porque é isso que a população espera e é esse o exemplo que nós temos que dar”, observou Ricardo.

Renovação

Nas eleições municipais de 2024, os aracajuanos elegeram 26 vereadores. Houve uma renovação superior a 50% da composição parlamentar no legislativo aracajuano. São 14 novos vereadores em exercício na atual legislatura.

Ascom CMA – foto China Tom