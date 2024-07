CMA recebe estudantes vencedores do Projeto Jovem Senador

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu na manhã desta quarta-feira, 10, estudantes vencedores do projeto Jovem Senador, idealizado pelo Senado Federal e realizado anualmente com alunos de até 19 anos de idade do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. Nesta edição, cerca de 1.500 alunos de todo o país participaram. Em Sergipe, a iniciativa conta com o apoio da Escola do Legislativo Neuzice Barreto de Lima, unidade vinculada à Casa Legislativa aracajuana, que foi representada pela coordenadora da escola, Irla Suelem.

Os alunos foram classificados por meio de um concurso de redação, e os selecionados terão a oportunidade de participar da Semana de Vivência Legislativa em Brasília, entre 5 e 9 de agosto. Este ano, o tema da redação foi “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia”.

Em Sergipe, o primeiro colocado foi o estudante Andrew Sander Félix de Aragão, representando o Colégio Estadual João Batista Nascimento, de Nossa Senhora do Socorro. O segundo lugar foi da estudante Rita de Cássia Santos Rocha Quintela, do Centro de Excelência Cleonice Soares da Fonseca, localizado no município de Boquim, Centro Sul Sergipano. A terceira posição foi da estudante Ellen Santos Guimarães, do Colégio Estadual Antônio Garcia Filho, do município de Umbaúba, litoral sul do Estado, que foi representada no plenário pela professora e orientadora Fabiana Lisboa.

Foi oportunizada aos alunos a leitura das redações vencedoras na tribuna da CMA, após o Grande Expediente. Eles puderam também, acompanhados dos professores e colegas, conhecer os setores e o funcionamento do parlamento aracajuano.

A coordenadora do Projeto Jovem Senador em Sergipe, Nádia Cardoso, destaca o papel da iniciativa na formação cidadã dos estudantes. “É um programa que a cada ano é definido um tema para redação dentro da técnica do Enem, para facilitar o aprendizado do aluno neste exame, e sempre com temas que tragam amadurecimento da cidadania deles”.

Para Andrew Sander, primeiro lugar em Sergipe, a formação proporcionada no ensino fundamental e médio contribuiu para o resultado conquistado. “A primeira coisa que quis trazer na redação foi a importância do Senado Federal. O primeiro ponto foi pesquisar para compreender a importância daquela instituição. Procurei momentos na história do Brasil em que o Senado Federal teve atuação de destaque, que foi decisivo para a democracia”.

A aluna Rita de Cássia destacou que “esse ano foi um tema diferente do que costumamos escutar, sobre temas muito voltados para questão social, e quando a gente trabalha com os 200 anos do Senado e o futuro da democracia é importante termos ideia de quanto o povo tem que ter voz e conseguir conquistar os seus direitos”.

Segundo a Agência Senado, o “objetivo do Programa Jovem Senador é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, bem como proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado”.

Foto China Tom

Por Ivo Jeremias