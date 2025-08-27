CMA reúne debates sobre saúde, meio ambiente, democracia e segurança viária

O grande expediente desta quarta-feira (27/08) teve início com o vereador Binho (Podemos), que comentou sobre sua visita ao Hospital Nestor Piva e parabenizou a unidade pelo cuidado com a população. “Eu vi uma equipe e uma diretora comprometidos com a saúde da população aracajuana. Sem dúvidas, o hospital teve mudanças e está trabalhando com muita empatia”, celebrou. O parlamentar também aproveitou para realizar um pedido à Iguá, para que a empresa faça uma visita ao bairro Jardim Centenário, que está com diversos vazamentos.

O vereador Breno Garibalde (Rede Sustentabilidade) também utilizou o grande expediente, desta vez para comemorar que o projeto de lei voltado à proibição de fogos com estampido foi sancionado pela prefeita Emília Corrêa. “Pedimos que os órgãos públicos atuem na fiscalização para que haja respeito ao próximo. Este foi um projeto construído com a sociedade”, disse. O vereador também parabenizou o dia do corretor de imóveis, assim como reforçou sua participação no Conselho de Desenvolvimento Urbano, a partir da indicação do presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos.

Breno também denunciou que as grandes empresas precisam respeitar o meio ambiente e pensar em uma estrutura que chegue antes dos empreendimentos. O vereador destacou que é contra o desenvolvimento desordenado na cidade e que os licenciamentos, que liberam essas obras, precisam ser avaliados.

O vereador Camilo Daniel (PT) subiu à tribuna para homenagear algumas personalidades, como João Goulart e Leonel Brizola. O vereador presidiu a sessão de homenagem póstuma a essas figuras políticas na segunda-feira, dia 25 de agosto. “Ações como essas reforçam a importância da democracia em nosso país, no cenário político atual. Pessoas invadiram os três poderes no dia 08 de janeiro, com o plano para matar o presidente, e tínhamos pessoas acampadas em frente a quartéis, pedindo o retorno da ditadura. A Câmara de Vereadores de Aracaju fez essa ação linda de entregar os títulos”, pontuou.

O vereador Elber Batalha (PDT) foi o último orador do grande expediente e abordou a reunião que teve com o ex-superintendente da SMTT, Ricardo Teles. Na ocasião, Elber levou alguns representantes da comunidade para abordar questões de trânsito e o aumento do número de atropelamentos na rua Armindo Guaraná. “Em janeiro, fiz uma visita ao nosso superintendente da SMTT, Nelson Felipe, e semana passada já houve outro acidente. Não dá só para pensar em carro blindado”, alertou.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro