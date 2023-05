CNJ determina inspeção no Judiciário do estado de Sergipe

A Corregedoria Nacional de Justiça estará presente no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), entre os dias 22 e 24 de maio, para a inspeção em setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo grau do órgão e de serventias extrajudiciais do estado. A inspeção foi determinada pela Portaria CNJ n. 26/23.

Os trabalhos forenses e os prazos processuais não serão suspensos durante a inspeção, que será realizada das 9h às 18h. Nesse período, pelo menos um juiz e um servidor com conhecimento das atividades devem estar presentes para prestar auxílio à equipe de inspeção.

A inspeção do TJSE contará com a presença do desembargador Fábio Uchôa Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), e do juiz substituto em 2° Grau Márcio Antônio Boscaro, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O procurador-geral de Justiça, o defensor público-geral e o presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Sergipe foram convidados a acompanhar a inspeção, caso haja interesse. Conforme a portaria da Corregedoria Nacional, o projeto de inspeção tramita sob segredo de justiça.

Fonte: Agência CNJ