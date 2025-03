Coapaz media sessão entre o Sintese e o Estado de SE para tratar de demandas da educação estadual

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Coordenadoria Permanente de Autocomposição e Paz (Coapaz), mediou nesta sexta-feira (21). uma sessão entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) e o Estado de Sergipe.

O encontro teve como objetivo restabelecer o diálogo entre as partes e discutir questões pendentes relacionadas à educação estadual.

A sessão foi presidida pela Coordenadora da Coapaz, Procuradora de Justiça Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg, e conduzida pelos mediadores de conflito Camila Medeiros Vila Nova e Petrúcio Lopes. A Promotora de Justiça da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão – com atuação na área da educação -, Verônica Lazar, que solicitou a mediação, também participou da reunião.

Entre os presentes estavam: o Presidente do Sintese, Roberto Silva dos Santos, e os membros da Assessoria de Comunicação do Sindicato, Ana Lúcia Vieira, Hildebrando Oliveira e Luana Capistrano; as representantes da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Flávia Gama, Eliane Passos e Kelly Araújo; além da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), representada pela Procuradora Carla Costa.

Durante a mediação, foram debatidos temas como questões salariais, demandas pedagógicas e a realização de concursos públicos para professores do ensino básico, ensino profissionalizante e profissionais de apoio pedagógico para a educação inclusiva.

Com a reabertura do diálogo, as necessidades e possibilidades relacionadas ao concurso público foram apresentadas e serão encaminhadas pela PGE ao Poder Executivo. Também ficou acordado que os representantes da Seed levarão as demandas pedagógicas ao Secretário de Estado da Educação, José Macedo Sobral, para obter uma resposta mais concreta.

Para dar continuidade às tratativas, uma nova sessão de mediação será realizada no próximo mês.

