Codise avança na atração de indústria de vidros de Minas Gerais para Sergipe e gerar 300 empregos

O Governo de Sergipe, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), está em tratativas para atrair a indústria mineira de vidros São Cristóvão Temper para o estado. A negociação, iniciada em julho, em Aracaju, avançou com a visita de gestores da Codise à sede da empresa, em Betim, município de Minas Gerais. A expectativa é que a unidade seja instalada em Aracaju, com investimento estimado em R$ 30 milhões e geração de cerca de 300 empregos diretos.

A proposta de atração da empresa tem como um dos pilares a oferta de incentivos estaduais para a implantação de fábricas, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). A iniciativa é gerida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e operacionalizada pela Codise.

PSDI

“O Governo de Sergipe tem trabalhado para criar um ambiente cada vez mais favorável à instalação de novas indústrias. Com infraestrutura, incentivos competitivos e apoio direto aos empreendedores, estamos fortalecendo a economia e gerando oportunidades para a população em diversas regiões do estado”, reforçou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

O PSDI é um dos programas de incentivo industriais mais atrativos do Brasil, ressaltou o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães. “O PSDI oferece condições diferenciadas que reduzem custos e facilitam a instalação de novas indústrias, como a São Cristóvão Temper, que pode contribuir de forma significativa para a geração de empregos e para o fortalecimento da nossa cadeia produtiva”, afirmou.

Em Minas Gerais, o diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Ramos, destacou que a empresa dará entrada no pedido de incentivo fiscal do PSDI. “A atuação da Codise vai além das fronteiras de Sergipe. Estamos presentes em diferentes estados, prospectando oportunidades e apresentando as vantagens competitivas do nosso estado. A visita à São Cristóvão Temper é parte desse trabalho constante, encabeçado pelo governador Fábio Mitidieri”, explicou.

Diferenciais de Sergipe

O empresário e diretor-presidente da São Cristóvão Temper, Fernando Silva, afirmou que Sergipe apresenta um diferencial de localização frente ao mercado regional. “O interesse do grupo São Cristóvão em vir para Aracaju é estratégico, não só pelo desenvolvimento que a capital sergipana está tendo, mas também pela possibilidade de fazer um trabalho junto aos estados vizinhos”.

A articulação direta com gestores públicos também foi destacada como um atrativo. “Na maioria dos estados, as negociações acontecem com terceiros. Aqui, temos contato direto com diretores, presidentes, secretários e prefeitos, e isso é muito importante para a eficiência das negociações”, completou Fernando.

Como a perspectiva é se instalar na capital, a articulação também contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde). “Buscamos atrair cada vez mais empresas e, em parceria com a Codise, Aracaju vai evoluir muito”, enfatizou o secretário da Semde, Dilermando Júnior.

São Cristóvão Temper

A São Cristóvão Temper atua na transformação, comercialização e distribuição de vidros. A empresa atende vidraçarias, construtoras, arquitetos, engenheiros, marceneiros e decoradores.

Foto: Ascom/Sedetec