CODISE E SEDETEC ATRAEM INDÚSTRIAS PARA SERGIPE DURANTE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM 2024

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) consolidou sua participação em eventos estratégicos nacionais e internacionais em 2024, reforçando a posição de Sergipe como destino competitivo para investimentos industriais. Junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), à qual é vinculada, a companhia apresentou as potencialidades do estado em feiras e conferências que abrangem setores como energia, indústria e inovação.

Ao longo do ano, gestores e técnicos da Codise e da Sedetec estiveram presentes em eventos voltados aos setores de energia e tecnologia, como a Gastech 2024 e a Offshore Technology Conference (OTC), realizadas em Houston, no Texas, além da Web Summit Lisboa, em Portugal. A Codise também registrou participações em feiras nacionais, como a Mercopar – Feira de Inovação Industrial e a Apas Show, consagrada como o maior evento de alimentos e bebidas das Américas.

PSDI

O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) tem sido uma ferramenta central na política de atração de investimentos, oferecendo às empresas incentivos fiscais, locacionais e de infraestrutura para a instalação e expansão de indústrias em Sergipe. Esses benefícios tornaram o estado um destino altamente competitivo, promovendo o desenvolvimento econômico regional.

Em 2024, o PSDI atraiu mais de 40 novas indústrias para Sergipe, como destaca o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães. “O PSDI tem sido um diferencial na promoção do desenvolvimento industrial, descentralização econômica e geração de emprego e renda. Ao longo deste ano, atraímos 44 novos negócios que prospectam investir mais de R$ 781 milhões e gerar mais de 1.500 empregos em diversos municípios sergipanos”.

Resultados concretos

Entre as empresas que fecharam negócios durante os eventos nacionais, destaca-se a Bora Transportes, uma das maiores distribuidoras e armazenadoras de frios do Brasil, que já se prepara para iniciar as operações no município de Nossa Senhora do Socorro, impulsionada pelo incentivo locacional concedido através do PSDI e pela infraestrutura disponibilizada.

A parceria com a empresa de frios foi firmada durante a Apas Show 2024, em São Paulo. “A decisão de trazer nossa operação para Sergipe foi facilitada pela infraestrutura oferecida e pela receptividade da equipe da Codise. Isso nos deu confiança para apostar no estado”, afirmou o diretor da Bora Transportes, Lucas Almeida.

“Essas feiras são essenciais para promover Sergipe como um ambiente favorável às grandes indústrias. Além de prospectar novos negócios, fortalecemos o diálogo com parceiros globais e mostramos as vantagens competitivas que o estado oferece”, afirmou o diretor de Novos Negócios da Codise, Gibran Ramos, que participou de diversas agendas com a missão de atrair investidores para o estado.

Aproximação internacional

Um dos principais destaques internacionais foi a Gastech 2024, em Houston, onde a Codise e a Sedetec ampliaram o diálogo com investidores internacionais, reforçando o papel do estado como protagonista no setor energético. Nesse cenário, projetos como o Sergipe Águas Profundas (Seap) ganham destaque, com previsão significativa para a produção de petróleo e gás nos próximos anos, além de novos pólos para indústrias de gás natural.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, destacou o papel da Codise na prospecção de negócios. “A participação em eventos faz parte da estratégia do Estado de Sergipe para atrair indústrias e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da população local. Nosso objetivo é fortalecer a imagem do nosso estado como um destino ideal para o estabelecimento de novas empresas”, concluiu.

