Coleta do lixo está sendo realizada desde o inicio da manhã desta quarta-feira, na capital sergipana

Desde as primeiras horas de hoje, a coleta do lixo já está sendo realizada neste primeiro dia do ano de 2025, como garantido pela prefeita Emília Corrêa.

A prefeita Emília Corrêa, confirmou nesta quarta-feira (1º), que a coleta de lixo de Aracaju foi retomada, após uma conversa com a sócia-proprietária da Torre Empreendimentos, Soraya Torres, que assumiu o compromisso em retomar os serviços, mediante o compromisso da nova gestão em receber os representantes da empresa para buscar uma solução dos pagamentos em atraso.

A capital estava sem coleta desde a segunda-feira (30), quando a empresa anunciou a suspensão dos trabalhos em virtude de uma dívida de 40 milhões de reais acumulada nos últimos três meses.

A prefeitura de Aracaju, na sua nova gestão, já está levando qualidade de vida e respeitando a dignidade da pessoa humana, através de um trabalho com responsabilidade, sendo realizado, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), que tem como presidente Hugo Esoj.