COLETIVO DE MULHERES DA CUT DO ESTADO DE SERGIPE PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres tiveram início na quarta-feira dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Nesta data importante para o movimento negro, os movimentos sociais e o movimento sindical, o Coletivo de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores levantam a bandeira de luta pelo fim da violência contra a mulher negra.

A realidade da mulher negra no Brasil é marcada por desigualdades e obstáculos que resultam das consequências do machismo e do racismo.

A taxa de informalidade entre mulheres negras é alta, sendo superior à média nacional. Em 2022, 13,9% das mulheres negras estavam desocupadas. A remuneração das mulheres negras é menor do que a dos homens e mulheres brancas e do que os homens negros.

As mulheres negras têm baixa representatividade política; estão expostas a mais riscos à saúde, têm pior acesso à saúde; são as mais prejudicadas em relação saneamento e condições estruturais.

A mulher negra é o principal alvo da violência doméstica e do feminicídio e, desta forma, demanda políticas públicas especiais para vencer este histórico de violências que permeiam suas vidas.

Aumento da Denúncia de Violência contra a mulher em Sergipe

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, em Sergipe, houve um aumento de 19,6% nos casos de violência contra a mulher em 2024. Até julho de 2024, foram 712 denúncias em Sergipe através do Disque 180 para a Central de Atendimento à Mulher.

Dos 712 casos de violência contra as mulheres de Sergipe, 424 denúncias foram apresentadas pela própria vítima enquanto 288 denúncias foram apresentadas por terceiros; 318 foram violências praticadas na própria casa da vítima; e 253 casos de violência foram praticados por companheiros, esposos ou ex-companheiros das vítimas.

Em 487 casos de violência foram praticados contra mulheres pretas ou pardas e as principais vítimas são mulheres com idades entre 35 e 39 anos.

Recorte Social

As mulheres submetidas a diversas formas de violência constante não vivem, mas apenas sobrevivem em estado de medo, pressão psicológica, tensão permanente na angústia de mais uma nova agressão, sob o risco da morte que vai resultar em estatística de Feminicídio.

De acordo com o Instituto de Pesquisa DataSenado (2021), 30% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência praticada por homens.

A pesquisa também revelou que mulheres pobres são as principais vítimas apontando que 72% das mulheres violentadas não possuem renda ou recebem até 2 salários mínimos, enquanto apenas 28% das mulheres violentadas têm renda mensal de 2 a 6 salários mínimos.

A sociedade brasileira precisa mudar essa história. É dever de todos esclarecer, denunciar no disque 180 e assim permitir que estas mulheres violentadas voltem a viver.

A diretora da Secretaria da Mulher da CUT, Adenilde Dantas, explicou que o Coletivo de Mulheres da CUT já está distribuindo informações importantes para revelar todas as faces da violência praticada contra a mulher com o intuito de estimular a denúncia, fortalecer a mobilização e o combate à violência contra a mulher.

“O machismo é cultural e é o que alimenta todos os tipos de violência praticados contra a mulher. Pretendemos levar informação para combater o preconceito e desta forma fortalecer esta luta pelo fim da violência contra a mulher”, declarou Adenilde Dantas.

Por: Iracema Corso, Com informações do Instituto Ethos, IREE, UESB, Fundo Brasil, UFSC e Fiocruz.