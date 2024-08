COLETIVO DE MULHERES DA CUT PROMOVE PALESTRA “A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO ESTADO DE SERGIPE”

A atividade será na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, na sede do SINDISAN, a partir das 14h. Participe!

Agosto Lilás é o mês da Campanha de Combate à Violência Contra a Mulher. A data escolhida comemora o aniversário da Lei Maria da Penha Lei 11.3400/2006, um marco na luta contra o feminicídio, misoginia e todas as formas de violência praticadas contra a mulher.

Celebrando este momento importante de reflexão para o avanço da luta feminista, o Coletivo de Mulheres da CUT/SE realizará a palestra na próxima quinta-feira, dia 29/8, com o tema: “A violência contra as mulheres em Sergipe”, a partir das 14h, na sede do SINDISAN, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 1012, Bairro Getúlio Vargas.

A palestrante convidada é a professora do Departamento de Serviço Social da UFS, Vera Núbia Santos, que também é integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em Sergipe.

A palestra faz parte do calendário de atividades do Coletivo de Mulheres da CUT e, na ocasião, também serão entregues os certificados do III Encontro da Marcha Mundial de Mulheres que aconteceu de 6 a 9 de julho em Natal.

Por Iracema Corso