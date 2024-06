COLETIVO “FOGO SIM, BARULHO NÃO” LANÇA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE

O coletivo “Fogo Sim, Barulho Não”, composto pelo Deputado Estadual Georgeo Passos em reunião com vozes sergipanas comprometidas com o bem-estar animal, autista e geriátrico, lançou uma campanha de conscientização para regulamentar o uso de fogos de artifício barulhentos. O objetivo é criar um ambiente mais seguro e menos estressante para comunidades vulneráveis.

O barulho ensurdecedor dos fogos de artifício tem impactos devastadores sobre várias parcelas da população. Para os autistas, a hipersensibilidade a estímulos sensoriais transforma as explosões de fogos em uma experiência dolorosa e sobrecarregante. Os animais, devido à audição aguçada, sofrem com sustos que podem resultar em fugas, atropelamentos, convulsões e até doenças de longo prazo, como problemas cardíacos. Já os idosos, especialmente aqueles com demência, podem experimentar desorientação, delírios e confusão mental diante das explosões repentinas.

Nosso Objetivo

O “Fogo Sim, Barulho Não” visa conscientizar e coletar assinaturas para criar uma força coletiva que pressione pela regulamentação do uso de fogos de artifício barulhentos. A meta é garantir um ambiente mais tranquilo e seguro para todos, especialmente para os grupos mais afetados: autistas, animais e idosos.

Impacto nos Grupos Vulneráveis

Autismo:

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentemente enfrentam hipersensibilidade sensorial, o que significa que têm dificuldade em gerenciar a quantidade de estímulos ao seu redor. A exposição ao barulho e às luzes intensas dos fogos pode ser extremamente angustiante, sobrecarregando seus sistemas sensoriais e provocando estresse intenso.

Animais:

A audição aguçada dos animais torna os fogos de artifício uma fonte de terror. Os efeitos podem ser imediatos, como fugas e convulsões, ou a longo prazo, incluindo doenças cardíacas e problemas metabólicos.

Idosos:

Para os idosos, especialmente aqueles com demência, o barulho repentino dos fogos pode causar desorientação grave. Profissionais de saúde relatam que isso pode levar a delírios, alucinações e confusão mental, comprometendo seriamente a qualidade de vida.

Chamado à Ação

O coletivo está empenhado em coletar assinaturas para apresentar propostas de regulamentação ao governo local. A iniciativa espera sensibilizar a população sobre os impactos negativos dos fogos barulhentos e promover o uso de alternativas silenciosas, que permitem a celebração sem causar sofrimento.

