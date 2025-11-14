Colheita Day fortalece agricultura familiar e desenvolvimento rural

Indiaroba sediou, na última quinta-feira, 13, o Colheita Day, um encontro dedicado ao aprendizado, à inovação e ao fortalecimento do setor agrícola sergipano. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sebrae Sergipe, a Prefeitura de Indiaroba e a Cooperativa de Agricultores Familiares (COOPERAFIR), reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento sustentável do território Sul do estado.

O evento reuniu produtores rurais, técnicos, especialistas e instituições parceiras, promovendo um ambiente de troca de experiências e acesso a novas tecnologias capazes de impulsionar as cadeias produtivas locais. Durante todo o dia, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer práticas atualizadas, soluções inovadoras e modelos produtivos que contribuem para o aumento da eficiência e da competitividade no campo.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, destacou a importância do Colheita Day como estratégia de valorização e fortalecimento da agricultura familiar. “Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Colheita Day, desta vez em Indiaroba, um território tão rico e cheio de potencial. O Sebrae tem como missão apoiar quem empreende, e isso inclui o produtor rural que está na base da nossa economia. Este evento aproxima conhecimento, tecnologia e oportunidades, fortalecendo quem produz e ajudando a impulsionar o desenvolvimento de toda a região Sul de Sergipe”, afirmou.

O prefeito de Indiaroba, Marcos Henrique, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no município. “Indiaroba vive um novo momento, com fortalecimento da agricultura e valorização das famílias que vivem do campo. O Colheita Day reforça essa caminhada, trazendo conhecimento e abrindo portas para que nossos produtores cresçam ainda mais. A parceria com o Sebrae e com a COOPERAFIR é fundamental para garantir que o desenvolvimento chegue a quem mais precisa”, destacou a prefeito.

Representando a COOPERAFIR, a coordenadora de Comercialização, Noélia da Silva Vieira, enfatizou a relevância do evento para os cooperados. “Para nós, da COOPERAFIR, o Colheita Day é uma oportunidade de aprendizado e integração. Aqui, nossos agricultores acessam novas técnicas, trocam experiências e ampliam sua visão sobre o mercado. É um momento que fortalece a cooperativa e gera crescimento para cada produtor que faz parte dela”, ressaltou.

Com ações voltadas ao estímulo da produtividade, ao acesso à inovação e à ampliação de oportunidades, o Colheita Day reforça o papel das instituições envolvidas na construção de uma agricultura mais forte, competitiva e sustentável em Sergipe.

Texto e foto Jaynne Pereira