Com 45 pontos de vantagem, Zete de Janjão deve ser reeleita

Uma pesquisa registrada pelo Instituto França de Pesquisas (IFP) e divulgada na manhã desta quinta-feira, 03, mostrou um novo resultado expressivo da prefeita Zete de Janjão (PSD) na busca pela sua reeleição em Gararu. Com quase 45 pontos de vantagem (44,93%) na modalidade espontânea, a peessedista caminha pra uma reeleição tranquila e com resultado histórico no município.

O cenário espontâneo aponta que, se as eleições fossem hoje, a atual Prefeita teria 68,62% dos votos; já o seu oponente Marcelo de Ary teria 23,69% dos votos; Brancos e Nulos 1,85% e Não Sabem e Não Responderam um total de 5,84%.

O cenário induzido mostra que, se as eleições fossem hoje, a atual Prefeita teria 69,23% dos votos; já o seu oponente Marcelo de Ary teria 22,77% dos votos; Brancos e Nulos 1,85% e Não Sabem e Não Responderam um total de 6,15%.

Contratada pela rádio REDE RIO FM LTDA, a pesquisa foi registrada sob o número: SE-01301/2024, com entrevistas realizadas entre os dias 30/09 a 02/10 de 2024.

Nesse período, 600 pessoas foram consultadas e a margem de erro foi de apenas 3,9% pontos percentuais.

Ascom Zete