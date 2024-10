COM A POSSE DE DOIS NOVOS MEMBROS, DEFENSORIA PÚBLICA AMPLIA QUADRO PARA 115 DEFENSORES PÚBLICOS

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, presidido pelo defensor público geral, José Leó Neto, empossou mais dois defensores públicos, Marcelle Pereira dos Santos Oliveira e Leandro Lopes Pontes Paraense, aprovados no último concurso público.

Marcelle Oliveira, natural de Coração de Maria, estado da Bahia, é formada em Direito pela Universidade Estadual da Bahia, exerceu a profissão de advogada e foi assessora do Ministério Público da Bahia.

Leandro Lopes Pontes é de Salvador, Bahia, formado em Direito e Mestre pela Universidade Federal da Bahia, foi fundador da diversidade sexual e sempre atuou em parceria com a Defensoria Pública e Ministério Público do seu estado.

O defensor público geral, Leó Neto, deu boas-vindas aos novos membros e reforçou que a Defensoria Pública é a casa do povo. “Os novos defensores públicos são os servidores do povo e, juntos, faremos o possível para fazer o melhor pela Defensoria Pública e pelos usuários”, pontuou.

Para a empossada, Marcelle Pereira, ser defensora pública é a realização de um sonho. “Tornar-me defensora pública, poder começar essa jornada, estar ao lado nas trincheiras dos hipossuficientes e poder dar voz ao povo sergipano é a realização de um sonho. Estou assumindo essa missão com o coração aberto em promover a garantia dos direitos e poder dar dignidade a quem precisa. Além de ser um membro da justiça, ser defensor público é estar ao lado e perto da população, sendo uma escuta ativa. Muito feliz em tornar-me defensora pública e servir à população sergipana”, destacou.

“Defensoria Pública e defensor público significam buscar a promoção de justiça social. Não é só atender pessoas vulneráveis, mas também transformar a sociedade em todos os âmbitos; é buscar promover a emancipação comunitária, educação popular, trazendo uma sociedade mais justa e igualitária. Já vinha trabalhando junto à Defensoria como estudante e advogado em várias ações há mais de 25 anos. E hoje, ser formalmente defensor público, me deixa bastante feliz, afinal, irei contribuir bastante para a realização do sonho pela igualdade e justiça social”, pontuou o novo membro, Leandro Lopes.

Os novos defensores públicos irão atuar nas Defensorias Públicas localizadas nos Fóruns e Juizados do interior do Estado. Com a posse, o quadro de defensores públicos é ampliado para 115 membros.

Por Débora Matos