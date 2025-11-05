Com apoio da Federação dos Municípios do Estado, Sergipe sedia a 12ª edição do Conexão CNM e reúne mais de mil gestores municipais

Encerrado nesta quarta-feira, 5, o Conexão CNM Sergipe reuniu mais de mil gestores, servidores e representantes municipais no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio institucional da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), o evento marcou a 12ª edição do projeto, consolidando-se como um dos maiores encontros municipalistas do país.

Durante dois dias, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e equipes técnicas de diversas áreas participaram de uma ampla programação de palestras, mentorias e arenas temáticas voltadas ao fortalecimento da gestão pública. Ao todo, foram 16 áreas abordadas, entre elas, Saúde, Educação, Finanças, Assistência Social, Captação de Recursos, Saneamento, Habitação, Previdência e Terceiro Setor.

As palestras ocorreram no formato silencioso, característica do Conexão CNM, em que cada participante utiliza fones de ouvido para acompanhar o conteúdo de sua área de interesse. O modelo permite que diversas apresentações aconteçam simultaneamente, garantindo melhor aproveitamento do tempo e dinamismo na troca de conhecimentos.

A presidente da FAMES, Silvany Mamlak, destacou o papel estratégico do Conexão CNM para o desenvolvimento dos municípios. “Sergipe mostrou a força do municipalismo com um evento grandioso, de muita troca e aprendizado. A parceria com a CNM é essencial para capacitar nossas equipes e aproximar os gestores das melhores práticas da administração pública. Aproveito para agradecer ao presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, e a toda a equipe da Confederação pelo comprometimento e pela dedicação em promover esse encontro de grande impacto para os municípios sergipanos”, afirmou a presidente.

Representando a CNM, Glademir Aroldi ressaltou que a proposta do Conexão é aproximar a Confederação das realidades de cada município. “A ideia é aproximar a Confederação Nacional dos Municípios de cada município do Brasil, trazendo aqui qualificação e informações que serão muito importantes para o trabalho no dia a dia de cada município do Sergipe”, afirmou.

Ele acrescentou que a iniciativa também fortalece a pauta municipalista junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, buscando garantir condições para que os gestores possam oferecer serviços públicos de qualidade, especialmente à população que mais depende do poder público.

Entre os participantes, o prefeito de Carira, Diogo Machado, destacou a importância de ter um evento desse porte realizado em Sergipe. “Quero parabenizar a CNM pela iniciativa e também o apoio da FAMES de trazer os consultores para estarem mais próximos dos municípios. Sabemos que temos toda essa estrutura lá em Brasília, mas o município, às vezes, não tem como levar todos os seus técnicos. Estamos aqui aprendendo, tirando dúvidas, adquirindo conhecimento para que possamos replicar em nosso município e para a nossa população. Parabenizo por toda a estrutura, uma estrutura onde estamos todos conectados e, ao mesmo tempo, cada um ouvindo sua palestra, seu tema de interesse”, declarou o prefeito.

O vereador de Ribeirópolis, Max, também reforçou o impacto positivo do encontro municipalista. “Foi um momento único para nós vereadores. Muitas vezes precisamos ir até Brasília para participar de capacitações como essa, e agora tivemos essa oportunidade aqui mesmo, em nosso estado. Pudemos tirar dúvidas, aprender sobre temas como educação, licitação e saúde, foi um evento extremamente proveitoso”, avaliou.

Por Innuve Comunicação