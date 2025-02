Com apoio de Fábio Mitidieri, Pato Maravilha, leva asfalto para povoado Matinha em Umbaúba

Após muitas expectativas e necessidades, a vontade do povo se tornou realidade com a obra de asfalto no Povoado Matinha em Umbaúba. A conquista da população se tornou realidade graças ao empenho do deputado estadual Pato Maravilha (PL), com apoio do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reforçando o compromisso conjunto em atender as demandas dos moradores da região.

O asfalto tem mais de 36 mil metros no Povoado Matinha e foi construído com um investimento de mais de R$ 2,7 milhões, sendo R$ 500 mil provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Pato Maravilha. A obra vai beneficiar diretamente mais de 1.000 famílias que moram na região.

“Só tenho a agradecer ao governador Fábio Mitidieri por atender esse nosso pedido. Quem ganha com isso é o povo, que agora terá mais qualidade de vida e infraestrutura”, comemora o deputado.

O asfalto não é apenas uma melhoria na mobilidade, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social do povoado, facilitando o acesso de moradores e visitantes, além de fortalecer as atividades locais.

“Essa obra é mais um exemplo de que, com trabalho em equipe e diálogo, é possível transformar demandas em realizações concretas para a população sergipana. Reafirmo meu compromisso de continuar lutando por mais conquistas para o povo de Umbaúba e de todo o estado”, promete Pato Maravilha.

Por Assessoria de Imprensa do deputado