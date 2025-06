Com apoio decisivo do senador Alessandro Vieira, Aracaju garante nova UBS

Investimento federal assegurado pelo mandato do senador viabiliza construção de unidade de saúde aguardada há quase quatro anos pela população

Um passo importante para o fortalecimento da atenção básica em saúde foi dado na segunda-feira (3), com a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro São Conrado, zona sul de Aracaju. A obra, que será viabilizada com recursos federais articulados pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), representa a realização de uma antiga demanda da comunidade local, que há quase quatro anos depende de unidades em bairros vizinhos para atendimento médico.

Ao lado da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e da secretária municipal da Saúde, Débora Leite, o senador celebrou a conquista como resultado do trabalho comprometido com as necessidades reais da população. Alessandro já garantiu mais de R$ 50 milhões em emendas parlamentares para Aracaju.

“É esse o sentido do nosso mandato: levar recursos onde a população mais precisa, com responsabilidade e diálogo. O São Conrado merece uma estrutura de saúde digna, e é gratificante saber que essa obra vai transformar o atendimento para milhares de famílias”, afirmou o senador Alessandro Vieira durante o evento de assinatura.

A nova UBS atenderá moradores do São Conrado e adjacências, desafogando a demanda de outras unidades, como a do bairro Orlando Dantas. A secretária de Saúde de Aracaju, Débora Leite, destacou o risco que o município corria de perder recursos federais e reconheceu o papel fundamental do senador para reverter a situação.

“Assim que nós chegamos na Secretaria de Saúde de Aracaju, percebemos alguns processos que estavam com o risco de perder recursos federais, e nós tivemos a ajuda irrestrita do senador Alessandro Vieira e de toda sua equipe para resolver esse problema. E estamos aqui hoje assinando essa ordem de serviço. Essa unidade básica de saúde é bastante aguardada pela comunidade, há quase 4 anos. A comunidade vem se deslocando para o Orlando Dantas para receber atendimento de saúde, então a gente vê com muita esperança e alegria o benefício que essa obra vai trazer”, disse Débora.

A prefeita Emília Corrêa ressaltou a importância da parceria institucional e o impacto que a nova UBS terá para os moradores da região. “A construção dessa unidade é uma resposta concreta a uma demanda legítima da população de São Conrado. Esse é o resultado de uma união de forças em favor do povo, e o apoio do senador Alessandro Vieira foi determinante para que esse projeto saísse do papel. Saúde é prioridade, e hoje estamos dando um passo firme nessa direção”, afirmou a prefeita.

A obra representa um avanço estrutural importante para o sistema municipal de saúde, especialmente em um momento em que a atenção primária ganha centralidade na prevenção e cuidado com doenças crônicas e no fortalecimento do SUS.

A expectativa da Prefeitura de Aracaju é iniciar os trabalhos nos próximos dias. A nova UBS contará com consultórios médicos, salas de vacinação, coleta de exames, e atendimento multiprofissional, ampliando a cobertura e humanizando o acesso à saúde pública no bairro.

Para o senador Alessandro Vieira, o compromisso com Aracaju vai além da destinação de emendas. “Nosso trabalho é contínuo. Acompanhar de perto a execução, apoiar as gestões municipais e garantir que os recursos se transformem em melhorias reais para a população faz parte do nosso dever. E esse é só mais um dos muitos resultados que estamos entregando para Aracaju e para Sergipe”, concluiu.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato