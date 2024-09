COM APOIO DO CREA DE SERGIPE, FÓRUM DEBATE FUTURO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO NORTE E NORDESTE

Durante dois dias, Aracaju foi palco da VII edição do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), realizado pela Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE).

O evento reuniu autoridades, especialistas do setor, gestores públicos e presidentes dos Creas das regiões Norte e Nordeste para promover discussões estratégicas sobre o futuro da construção civil. Entre os temas abordados estavam políticas públicas para o desenvolvimento regional, as oportunidades do novo PAC em obras públicas, o papel das políticas públicas no fortalecimento da infraestrutura regional e o uso de tecnologia e gestão como diferenciais competitivos no setor.

Em sua apresentação, o presidente do Crea-SE, engenheiro Dilson Luiz destacou a perspectiva de um cenário promissor para a construção civil no Norte e Nordeste, que deverá ser impulsionado por grandes investimentos públicos previstos para os próximos anos. No entanto, o presidente ressalta, ser essencial discutir as possíveis dificuldades que podem surgir, como a qualificação de mão de obra e a necessidade de melhorias na contratação e gestão de obras públicas. “Um ponto crítico é garantir que as obras sejam iniciadas com recursos assegurados, evitando que empresas enfrentem problemas financeiros devido à falta de pagamentos, uma situação que já levou muitas empresas bem estruturadas à falência”, pontua Dilson.

O presidente do Crea-SE também reforçou ser fundamental aprimorar a fiscalização e a qualidade das entregas, assegurando que os projetos sejam concluídos com eficiência e responsabilidade. “Eventos como o Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção são essenciais para alinhar estratégias, compartilhar experiências e fortalecer o setor, abrangendo não apenas a habitação, mas também as obras de infraestrutura que são vitais para o desenvolvimento regional”, avalia.

Para Marcos Holanda, presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), a construção civil organizada possui a capacidade de identificar e potencializar as oportunidades nas regiões Norte e Nordeste, áreas que apresentam grande demanda de desenvolvimento e infraestrutura. “Essa visão estratégica é fundamental para alavancar o crescimento econômico regional, fomentar a geração de empregos e a competitividade local. O Crea-SE tem sido um parceiro crucial nesse processo, apoiando iniciativas que visam fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões”, destacou.

O engenheiro Luciano Barreto, presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), destacou a importância do cumprimento dos contratos e da entrega de obras concluídas para o desenvolvimento de Sergipe e do Brasil. Ele reforça que o foco deve estar na execução eficaz e na finalização dos projetos, evitando desperdícios e prejuízos que as obras paradas representam.

Luciano Barreto criticou fortemente a situação em que empresas licitantes não conseguem cumprir suas obrigações contratuais, resultando em paralisações que impactam negativamente a economia e a sociedade. Segundo o empresário, a responsabilidade e a eficiência na gestão dos contratos são fundamentais para garantir que as obras públicas cumpram seu papel de promover infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população.

O governador de Sergipe Fábio Mitidieri também prestigiou o evento e apresentou ao público presente as ações da gestão pública na infraestrutura do estado, que resultaram em melhoria na vida da população. “Investimos nossos recursos, inclusive, em obras de infraestrutura, porque temos uma expectativa de melhorar o cenário do nosso estado. Temos hoje 11 obras em andamento em mais de 13 municípios, totalizando mais de R$ 16 milhões”, pontuou o governador.

