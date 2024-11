Com apoio do deputado Paulo Júnior, Adevise realiza sessão especial pelos 25 anos

Próximo dia 16 de dezembro, a Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe (Adevise) realiza sessão especial pelos 25 anos anos da entidade e pelo dia do cego, comemorado dia 13. O evento será às 15 horas na Assembleia Legislativa de Sergipe.

A sessão contará com a participação de representantes da sociedade civil e abordará políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência, a exemplo da lei de número 9411/2023, de autoria do deputado estadual Paulo Júnior (PV), que estabelece a emissão gratuita de certidões de nascimento, casamento e óbito em braille. A lei foi aprovada em 2023 e sancionada.

“É um momento importante para nós que fazemos a Adevise para celebrarmos a data e as conquistas das pessoas com deficiência. O apoio de parlamentares é sempre bem-vindo”, disse Adriano da Rocha, presidente da Associação.

Para o deputado estadual Paulo Júnior, é papel do parlamentar lutar por mais inclusão. “É missão desta Casa e dos deputados buscar e construir uma sociedade mais justa e igualitária. A Adevise tem papel fundamental na inclusão de pessoas com deficiência visual e estamos sempre atentos às demandas para colaborarmos”.

