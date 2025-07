COM APOIO DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA, ARACAJU GARANTE TERCEIRA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÓ EM 2025

Aracaju segue avançando na expansão da rede de saúde pública com mais uma conquista importante para a população. Na segunda-feira, 7, foi assinada a ordem de serviço para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Soledade.

Essa é a terceira UBS viabilizada só neste ano com o apoio direto do senador Alessandro Vieira (MDB/SE). Antes dela, já foram autorizadas as obras das UBSs nos bairros São Conrado e Areia Branca.

A nova UBS vai reforçar a rede de atenção básica da capital, facilitando o acesso da população a serviços essenciais de saúde, com atendimento mais próximo, humanizado e de qualidade. A obra será realizada com recursos federais que estavam sob risco de serem perdidos, mas foram recuperados graças à articulação do senador.

“Nosso trabalho é garantir que os recursos públicos cheguem onde mais fazem diferença: na vida das pessoas. Aracaju quase perdeu esse investimento, mas agimos a tempo e hoje temos a alegria de ver essa UBS se tornando realidade. Saúde se faz com estrutura, equipe e respeito à população. E é isso que o povo do bairro Soledade vai receber”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

A secretária municipal de Saúde, Débora Leite, reconheceu a importância da atuação do senador para evitar a perda do recurso federal e viabilizar o início das obras.”Assim que assumimos a Secretaria de Saúde, identificamos processos em risco de perder verbas federais. E contamos com a ajuda irrestrita do senador Alessandro Vieira e sua equipe para resolver essa situação. Hoje assinamos mais uma ordem de serviço aguardada há anos pela comunidade”, destacou.

A UBS do bairro Soledade será equipada com consultórios médicos, salas de vacinação, espaço para atendimento de enfermagem, farmácia e banheiros acessíveis, além de um ambiente acolhedor e funcional. A previsão é de que a obra seja concluída em até 12 meses. Mais do que um prédio, a nova unidade representa um compromisso concreto com a saúde básica dos aracajuanos.

Por Laisa Bomfim – Foto Jessica Nonato