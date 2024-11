Com autoria de Elber, Erika Ferrari Cunha recebe Título de Cidadã Aracajuana na sexta

Na tarde da próxima sexta-feira, 29, a partir das 16h, Erika Ferrari Cunha receberá o Título de Cidadã Aracajuana na Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A honraria para a Diretora Técnica da Energisa é de autoria do vereador Elber Batalha (PSB) e deve reunir diversos familiares, além de amigos na solenidade de entrega.

Erika nasceu no Rio de Janeiro, e foi para Minas Gerais aos 12 anos. Com formação em Engenharia Elétrica, pós-graduação em MBA de Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ela desembarcou em Sergipe no ano de 2011 para assumir o cargo de Coordenadora da área de pós e pré-operação técnica, pós-comercial, nível de tensão e danos elétricos, no Departamento de Operação da Energisa. Já em 2015, se tornou Coordenadora de Projetos e Cadastro no Departamento de Construção e Manutenção. Já em 2020, foi gerente de Planejamento e Orçamento até ser a primeira mulher na posição de Diretora Técnica em 2023.

De acordo com Elber, o título é mais que merecido para essa grande mulher, profissional e cidadã. “Erika já mostrou o seu amor pela cidade e tem vários serviços prestados em todos esses anos por aqui. É alguém que demonstra em seus atos de forma valorosa que é realmente aracajuana”, comentou.

Para a homenageada, ser aracajuana é desfrutar das diversas opções da cidade em todos os sentidos. “Aracaju é sinônimo de segurança, excelentes opções de lazer, mobilidade e clima maravilhoso. É me sentir em casa. Aqui encontrei o meu lugar, posso rodar o mundo, mas é para cá que sempre vou voltar”, declarou.

Por Anna Paula Aquino