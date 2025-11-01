COM CERCA DE 900 INSCRITOS, CONEXÃO CNM MOVIMENTA O MUNICIPALISMO SERGIPANO NOS DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO

O Conexão CNM está prestes a acontecer em Sergipe e já reúne cerca de 900 gestores municipais confirmados entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e servidores públicos de todo o Estado. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju, com credenciamento a partir das 7h45.

Promovido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e com apoio institucional da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), o Conexão CNM é reconhecido como um dos maiores encontros municipalistas do país. A programação contempla 16 áreas temáticas e abordará desde gestão financeira, saúde e educação até temas como cultura, saneamento, habitação e captação de recursos.

De acordo com a presidente da FAMES, Silvany Mamlak, a adesão expressiva dos gestores demonstra o interesse em aprimorar a administração pública dos municípios sergipanos. “A presença dos gestores mostra o compromisso com uma gestão cada vez mais técnica, eficiente e conectada com as boas práticas nacionais”, ressaltou.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site oficial do Conexão CNM. Os participantes devem escolher uma das áreas temáticas e, ao final do evento, receberão certificado de participação, além de acesso a mentorias on-line com especialistas da CNM.

Serviço:

Evento: Conexão CNM – Edição Sergipe

Data: 4 e 5 de novembro de 2025

Credenciamento: A partir das 7h45

Local: Centro de Convenções AM Malls Sergipe, Aracaju

Inscrições: www.conexaocnm.org.br

Texto e foto assessoria